Amor multiespecie

Dr. Hector Luis Manchini

DNI 7779947 Abogado – Ex Juez

ZAPALA

En 1993 Stjepan Vokić, un conserje de escuela en Brodski Varoš, un pequeño pueblo del este de Croacia, encontró a una cigüeña blanca herida a la orilla del río. Un disparo de cazador le había destrozado el ala. Ya nunca podría volar. La llamó Malena. Mientras las demás cigüeñas migraban cada otoño hacia África, ella se quedaba. Vokić le construyó un nido en el techo de su casa, la abrigaba durante los duros inviernos, y le llevaba pescado fresco cada día.

En 2001 llegó Klepetan. Un macho que eligió ese techo, ese nido y a esa cigüeña como su hogar. Juntos tuvieron crías. Pero cada otoño, como marca la naturaleza, Klepetan debía partir hacia el sur. Y Malena se quedaba esperando. Durante 19 años consecutivos, Klepetan regresó cada primavera desde Sudáfrica. Un viaje de más de 13,000 kilómetros atravesando África, el Mediterráneo y los Balcanes, siempre al mismo techo, con la misma cigüeña esperándolo.

Su retorno se convirtió en un evento nacional en Croacia. Los medios y el pueblo entero salía a verlo llegar. Y Vokić, ya anciano, preparaba cada año un balde de pescado para recibirlo. Juntos criaron 66 polluelos.

El 7 de julio de 2021, Malena murió de vejez. Klepetan estaba con ella. Hoy, con unos 36 años de edad, Klepetan sigue regresando a Brodski Varoš cada primavera. Y cada vez que llega, visita la tumba de Malena, que descansa bajo un manzano en el jardín de Vokić.

Para algunos, es instinto animal. Para otros, no tiene nombre fácil. Para todos, es una historia que cuesta olvidar.

