Moto 3: la espectacular maniobra del argentino Perrone para subir al podio en Silverstone

El argentino confirmó su continuidad el próximo año en la tercera categoría de la especialidad.

El argentino Valentín Perrone se recuperó de un complicado comienzo de competencia y protagonizó una gran remontada para subir al podio en el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto 3, la tercera divisional de la escalera hacia el Moto GP.

A bordo de la KTM del equipo Tech3, el joven nacido en España pero nacionalizado argentino perdió varias posiciones en la largada, cayendo del 3° al 6° puesto, pero logró recuperarse y escalar hasta el tercer puesto en la competencia ganada por el español David Almansa (KTM).

Aprovechando la ausencia de Máximo Quiles, puntero del campeonato, accidentado en clasificación, Perrone pudo largar en primera fila y disponer de una gran oportunidad en el circuito de Silverstone.

¡VALENTÍN PERRONE AL PODIO! David Almansa ganó el GP de Gran Bretaña con un nivel muy admirable de pilotaje. 🔥



El argentino se quedó con el tercer lugar en la última curva. 🇦🇷🙏 pic.twitter.com/8iyaorm3ml — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) August 9, 2026

Y si bien una mala partida lo retrasó varios puestos en el clasificador, el argentino pudo remontar sobre el final, ganando dos posiciones y quedando a un puesto del podio faltando un giro para el banderazo. Fue allí cuando El Coyote se lució con una maniobra exquisita.

Justo en la última curva, el piloto de la KTM pudo con el español Adrián Fernández (Honda) y cruzar la meta a 991 milésimas del ganador, asegurando su segundo podio en la presente temporada; el primero después de cinco meses de sequía.

La última vez del argentino en el podio de la especialidad había sido en Tailandia, donde también había finalizado 3°. Cumplidas 12 fechas, Perrone marcha 7° en el campeonato de Moto 3.