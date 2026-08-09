La Joaqui se aleja de los medios en pleno «desamor» por su separación con Luck Ra: la decisión que tomó sobre sus shows

Tras varios días de fuertes especulaciones y teorías virales en las redes sociales, La Joaqui rompió el silencio con un extenso y sincero comunicado en sus historias de Instagram. La referente de la cumbia 420 confirmó que está atravesando un proceso de separación con Luck Ra que no esperaba, el cual impactó de lleno en su estabilidad personal y en su agenda mediática.

«Soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones», expresó la artista al abrir su corazón ante sus millones de seguidores. Frente a este escenario, la cantante decidió priorizar su salud emocional y ponerle un freno a su exposición con los medios.

Mantiene los shows, pero frena las notas: la decisión de La Joaqui

El impacto del duelo sentimental obligó a la marplatense a reestructurar sus compromisos de trabajo para las próximas semanas. Sin embargo, aclaró que cumplirá con las presentaciones que ya tenía pautadas para no perjudicar a sus fanáticos ni a su equipo técnico.

Las medidas que adoptó la artista respecto a su agenda incluyen:

Cancelación de prensa: suspendió todas las entrevistas, notas y apariciones mediáticas previstas para este mes.

suspendió todas las entrevistas, notas y apariciones mediáticas previstas para este mes. Continuidad de los recitales: confirmó que los shows en vivo seguirán en pie tal como estaban pactados, cumpliendo con «la misma profesionalidad y el mismo amor de siempre».

confirmó que tal como estaban pactados, cumpliendo con «la misma profesionalidad y el mismo amor de siempre». Foco personal: búsqueda de tiempo y espacio privado para acomodar sus sentimientos lejos del foco del espectáculo.

El freno al «hate» y la defensa a Luck Ra

Uno de los puntos más firmes del mensaje estuvo dedicado a frenar los ataques digitales contra su excompañero y el entorno cercano. La artista aseguró que la viralización de hipótesis descontroladas volvió su duelo «mucho más difícil de transitar» y desestimó cualquier intento de señalamiento.

«Quiero pedirles especialmente que no transformen el apoyo hacia mí en ataques hacia otras personas», enfatizó La Joaqui. Y agregó: «No creo que haya villanos en esta historia, no los hay. Tanto mi ex pareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y queridas para mí. No les guardo odio ni rencor».

Sin buscar culpar a nadie, la cantante explicó que la ruptura responde simplemente a que ambos tenían caminos y formas distintas de vincularse. «El hecho de no habernos elegido para continuar nuestros caminos no convierte a nadie en una mala persona», reflexionó.

Con este descargo público, la referente del género urbano busca dar vuelta la página, bajar la tensión del hostigamiento en las plataformas digitales y enfocarse completamente en su proceso de sanación arriba de los escenarios.