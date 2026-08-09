De cara a las elecciones 2027 el Gobierno busca apuntalar la actividad: cuáles son los tres pilares con lo que buscará lograrlo

La suba del riesgo país a 450 puntos volvió a levantar una alerta en el Gobierno de Javier Milei. El Ejecutivo nacional apunta a la remonetización, más crédito y baja de la inflación como tres pilares para repuntar la actividad.

Aunque hay datos alentadores como las exportaciones récord hay malestar en sectores de la sociedad que no ven mejoras en su economía diaria.

Tres claves para el Gobierno para repuntar la actividad

El Gobierno tiene un objetivo concreto para el 2027. Lograr la reelección de Javier Milei. En ese sentido, sabe que un punto clave para que ocurra es llegar con una economía que refleje mejoras.

Actualmente, según señaló Infobae, hay dos caras bien diferenciadas. Una que muestra récord de exportaciones, USD 50.000 millones de reservas brutas en el BCRA, baja la inflación y sigue la estabilidad cambiaria. Por otro lado, hay sectores como lA industria, comercio y construcción que no muestran señales de recuperación y se reflejado por ejemplo, en un consumo que no logra levantar.

Ante este contexto, hay tres pilares a los que el Gobierno buscará apuntar, según marcó el economista Pablo Wende:

Remonetización de la economía: En la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM), el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli aseguró que «están las condiciones para avanzar con la remonetización de la economía, porque tenemos indicadores que muestran que el público y las empresas quieren más saldos de pesos”. Además se marcó desde la entidad que «la demanda de dinero aumentará a medida que avance el ciclo de expansión del crédito y se afiance la recuperación de la actividad económica».



Recuperación del crédito: “Los bancos se tomaron el primer trimestre para replantear y volvieron a la cancha a prestar. La economía debería ir dejando atrás estos meses de enfriamiento”, señaló Leo Chialva, director de Delphos Investment, consignado por Infobae.



Profundización de la desinflación: Teniendo en cuenta el Relevamiento de Expectativas de Mercado, desde agosto hasta diciembre, el índice estaría en el rango entre 1,8% a 1,6% mensual. Wende comentó que «la expectativa es que la inflación debería apuntalar la mejora de los salarios en términos reales, lo cual tendría un efecto reactivante«.



Además, hay una expectativa que los sectores que se vieron beneficiados por las medidas económicas tomadas en los últimos año contribuyan a la recuperación de los que aún están rezagados. “Como consecuencia del impulso de los sectores primarios exportadores —como Agro, Petróleo, Gas y Minería metalífera— se espera que en los próximos años se reactive la generación de puestos de trabajo formal a nivel nacional en sectores como industria, construcción e incluso comercio”, expone el informe de política monetaria del BCRA.

Con mayor impulso de las exportaciones, más divisas

Con Noticias Argentinas

Con un mayor impulso en las exportaciones del sector energético y minero -dos de los tres rubros clave para el ingreso de dólares al país-, la recaudación de divisas podría superar los US$50.000 millones para 2030.

El Gobierno impulsa distintas políticas referidas al crecimiento de los sectores estratégicos para sumar más dólares y reactivar la economía. Con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el «Súper RIGI» en tratamiento, la energía y la minería se posicionan por encima del resto y aparecen como los grandes captadores de divisas.

Tal es así que en el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del BCRA se recalcularon las estimaciones de ingreso de dólares respecto al primer período.

El IPOM del segundo trimestre calculó que entre los dos sectores habría un ingreso extra de US$3.000 millones entre 2026 y 2029