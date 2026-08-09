El último adiós a Jorge Messi: finalizó la ceremonia íntima de la familia en Rosario

(Clarín). Ceremonia íntima de la familia Messi en el cementerio El Prado de Rosario.

Lionel Messi le dio el último adiós a su padre Jorge, en una ceremonia íntima para la familia y allegados en el cementerio de El Prado en Rosario, donde miles de fanáticos se hicieron presentes en las adyacencias bridando apoyo y condolencias al astro mundial.

El capitán de la Selección dejó el cementerio de la zona de Pérez una vez cumplida la ceremonia y se trasladó a su casa de Funes junto a sus familiares más cercanos. El entorno del «10» mantuvo la intimidad durante las horas posteriores a la ceremonia.

El adiós a Jorge Messi se realizó esta mañana a puertas cerradas y con un fuerte operativo policial en la zona del cementerio privado. Solo la familia y los más íntimos pudieron ingresar y despedir al padre del rosarino.

Messi, liberado de Inter Miami, partió a media mañana de ayer desde Fort Lauderdale, donde reside en los Estados Unidos, aterrizando pasadas las 20:40 en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”.

La muerte de Jorge Messi conmocionó al mundo entero. A sus 68 años, el manager y empresario murió el sábado a la madrugada en un sanatorio de Rosario, Argentina, tras atravesar una prolongada enfermedad.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió este domingo a su deceso en declaraciones a Radio Mitre y destacó la forma en que la familia eligió atravesar el duelo, lejos de la exposición pública.

“Con mucho respeto y amor, porque Jorge sobre todo fue un gran rosarino”, dijo Javkin, quien describió al padre de Lionel Messi como un hombre de clase media que nunca olvidó sus orígenes. “Nunca dejaron de venir a Rosario. Siempre que pudieron ayudaron, invierten en la ciudad”«, recalcó.