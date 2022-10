Ante la duda mata «El Carnicero de la Cabaña, Che Guevara»

Por Héctor Luis Manchini



En el diario Río Negro del 12/10/22 bajo el título «Che Guevara» el Sr. Juan Carlos Malgesini escribe una carta referida al guerrillero argentino quién según el autor se unió a Fidel Castro para darle libertad al pueblo cubano, ejerció cargos importantes y fue galardonado como comandante junto a Fidel en tiempos en que la vida se jugaba a cada instante. Ese argentino ilustre de América Latina ya finalmente en Bolivia donde había pobreza e injusticia y mandaban los yanquis lo asesinaron luego de ser detenido. No es cuestión de decir que fue ejecutado. Eso se hace con los criminales que envenenan juventudes con la droga y a veces a gobernar naciones.

En respuesta a su carta cumplo en poner de manifiesto que como se exhibe en varios espacios y especialmente en el de Nicolás de Cárdenas del 19/10/2017 según el cual Ernesto Guevara era un sanguinario: «Ante la duda mata» aprendió las técnicas guerrilleras cuando conoció a Fidel Castro en México en 1955, en 1959 entró en la Habana y en pronto se hizo con el control de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña donde ordenó el asesinato de miles de hombres. Su divisa era: «Ante la duda mata» el padre Javier Azcuaga, capellán de La Cabaña lo narra así «El Che nunca trató de ocultar su crueldad, por el contrario, cuanto más se le pedía compasión más se mostraba cruel».

Su pensamiento: «El odio elemento central»

«Hay que acabar con todos los periódicos. Una revolución no se puede lograr con la libertad de prensa».

«¡Los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como una masa!. ¡Es criminal pensar como individuos!»

«En esta lucha a muerte entre dos sistemas tenemos que llegar a la victoria final. Debemos andar por el sendero de la liberación incluso si cuesta millones de víctimas atómicas».

“Para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico. ¡Esta es una revolución! Y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por odio puro”

“¡El odio es el elemento central de nuestra lucha! El odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus limitaciones naturales, convirtiéndolo en una máquina de matar violenta y de sangre fría. Nuestros soldados tienen que ser así”.

“Los negros, esos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño, han visto invadidos sus reales por un nuevo ejemplar de esclavo: el portugués”.

“Tengo que confesarte, papá, que realmente me gusta matar”.

“No demoren las causas, esto es una revolución, no usen métodos legales burgueses; el mundo cambia, las pruebas son secundarias. Hay que proceder por convicción”.

«No soy Cristo ni un filántropo, soy todo lo contrario de un Cristo. Lucho por las cosas en las que creo con todas las armas de que dispongo y trato de dejar muerto al otro para que no me claven en ninguna cruz o en ninguna otra cosa».

«Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo: fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte».

«El camino pacífico está eliminado y la violencia es inevitable. Para lograr regímenes socialistas habrán de correr ríos de sangre».

Finalmente, el error de sus conceptos, Sr. Malgesini se reflejan en una frase de aliento al crimen más perverso cuando en el discurso ante la ONU del 11/12/1964 afirma que:

«Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario»

DNI 7779947

Zapala