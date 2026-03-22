Arquitecto de la vida
Marcos A. Machado
DNI 10.889.193
El 19/03/26 se nos fue el gran Ale Madero, de puro origen sanisidrense (Prov. de Bs. As.), quien, fiel a su diploma y raíces, supo “construir” una incomparable y muy querida personalidad (carácter alegre y positivo), una gran familia, ocuparse del prójimo (hábitat) pero, sobretodo, desplegar su fe y demostrar ser un auténtico y buen cristiano, siguiendo el legado de su padre (Acción Católica y Federación de Católicos).
Las palabras de despedida de todos los oradores demostraron una certeza y emotividad pocas veces vista, coincidentes con la multitud concurrente.
No fue casual que se haya ido el día de San José (carpintero, constructor y patriarca de la Sagrada Familia) y del Santo Cura Brochero, quien evangelizaba “a lomo de burro” en las Sierras de Córdoba y ayudaba a quien se le cruzara en el camino (a pesar de todas sus obras en Córdoba murió en soledad).
¡Ale Madero, eternamente, perdurarás en San Isidro, con tu marca personal de “buena madera”!
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