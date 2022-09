Asistencia a la ganadería ovina

Leía la nota donde Massa promete 850.000 millones, unos 3 millones de U$S, a la ganadería ovina de todo el país y me vino a la mente cuando me llegaba una nota del Ministerio de Agricultura del 27/08/98 que decía que por instrucciones del Presidente de la Nación Carlos Menem se le otorgaba al Ente de la Línea Sur Río Negro entre 5 y 8 millones de pesos, o sea mas de 8 millones de U$S, hoy serían unos 2.400.000 millones de pesos, solo para el Ente Línea Sur.

Aquél logro tan importante, que hubiera significado un repoblamiento de la ganadería ovina a una región que forma más del 60% del territorio provincial, fue abortado por el inservible gobierno provincial de la UCR y por 19 inservibles directores de los 20 que presentes en aquella reunión, aduciendo de que yo estaba haciendo política con un logro que era tan importante que les hubiera cambiado la vida a miles de pequeños y medianos productores, hoy desaparecidos y sus campos abandonados.

Tengo en mi poder la carpeta de aquella Resolución, como así todo lo publicado por el diario Río Negro.

Rubén Ali Yahuar