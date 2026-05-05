Javier Milei definió la fecha para la próxima reunión de Gabinete: cuándo será

El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete. El encuentro se realizará en la Casa Rosada y se espera la asistencia de todos los funcionarios que conforman su equipo más fuerte, entre ellos la secretaria presidencial, Karina Milei.

Cuándo será la próxima reunión del Gabinete

La reunión se programó para este viernes a las 14. Se prevé que el mandatario utilice este encuentro para analizar junto a sus ministros, el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, que está actualmente en tratativas y sin avances concretos.

Es la primera acción oficial de todo el cuerpo del Gobierno luego de que se concretara la conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y surgieran novedades sobre la investigación judicial que cae sobre el expanelista televisivo y radia.

Según se supo, el oficialismo intentó retomar la iniciativa en medio de la situación judicial de su jefe de Gabinete para correr un poco el foco de esta situación.

Además otro punto a destacar es que será la primera actividad de Javier Milei tras cumplir con su gira por Estados Unidos, cabe recordar que el jefe de Estado participará de reuniones organizadas por el Instituto Milken en busca de inversiones.

Manuel Adorni retomó su conferencia de prensa en Casa Rosada

El lunes 4 de mayo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó las conferencias de prensa en la Casa Rosada.

En el comienzo, Adorni dijo que en sus conferencias respondió más de 2 mil preguntas. «Bajo ningun gobierno han tenido tanta libertad los medios en decir lo que quieran», sostuvo.

Dijo que la Casa Militar en conjunto con la secretaria de Medio adoptó un nuevo protocolo. «No es censurar», señaló. Agregó que de no mediar «nuevos inconvenientes», todo pasará a «la normalidad». «Todo en pos de seguridad del presidente y de la seguridad nacional», marcó. Dijo que con el paso de los días y luego de evaluaciones «los protocolos serán más flexibles». Añadió que las conferencias serán regulares. «Nos vamos a ver seguido las caras».

Además confirmó que ya entró en vigencia el acuerdo Mercosur-Uniòn Europea. «La mayor zona de libre comercio del mundo», subrayó Adorni.

Sobre las investigaciones por sus viajes y propiedades, dijo que como hay un proceso judicial, «no voy a responder sobre eso». Señaló que ya se refirió a eso del miércoles. «El Estado no registra ningún gasto por mis viajes personales», dijo y enfatizó que no ocultó «nada» de sus bienes.

Nuevas condiciones para el ingreso de periodistas a Casa Rosada

Hubo “nuevas condiciones” respecto al ingreso y la permanencia de los trabajadores de prensa: aunque se restablecerá el acceso a los periodistas acreditados, se implementa nuevos protocolos de control y habrá sectores específicos de circulación restringida dentro del edificio. Se espera que Adorni hoy detalle sobre este punto.

Uno de los cambios sería impedir el acceso al balcón ubicado en el primer piso que ofrece una vista hacia el Salón de los Bustos donde pueden verse los ingresos y egresos de los funcionarios,

Durante el transcurso de la semana, donde la sala permaneció cerrada, se retiraron los accesos por huellas dactilares a los trabajadores de prensa, hecho que generó polémicas y críticas en los gremios y asociaciones de prensa, quienes calificaron este suceso como “un peligro para la democracia”.