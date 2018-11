“Balcarce” sentado en el

A esta altura del devenir de estos casi 3 años fatídicos del desastroso gobierno de Macri, a los argentinos nos ha pasado cosas increíbles.

Desde ver sentado en el sillón presidencial al perro de Macri, el simpático Balcarce, hasta el consejo de Antonita de cómo debe funcionar Aerolíneas Argentinas a su padre. Un verdadero esperpento. Pero, bueno, ya sabemos que no se puede tapar más mentiras. Cuando la mentira es tan grande no hay corporaciones mediáticas que lo puedan ocultar.

Es que el bolsillo, eso ya lo sabe con hartazgo. Mencionar todos las medidas en contra del pueblo trabajador y los jubilados sería un imposible. A los únicos que les ha ido bien lucrando con el Estado es a Macri y sus amigos CEOS.

Sólo asegurar que en el dibujo que es este presupuesto 2019 la única partida que aumenta es la destinada al pago de la deuda externa, a la timba financiera.

No hay que ser muy lúcido para entender quiénes ganaron en la Argenzuela de Macri. Y que Doña Rosa y sus descendientes cercanos y lejanos van a tener que pagar la fiesta de este gobierno corrupto y entreguista al FMI. A esta altura ya no hay dudas. Sólo algunos lelos no se darían cuenta.

¿No, Doña Rosa?

Marcelo Claudio Fracchia

DNI 17575066