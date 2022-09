Cabildos Abiertos peronistas

*por Dr. Antonio Tourville

“El peronismo no es sectario ni excluyente” (Perón).

Lo que tienen que hacer es ir a las plazas principales de las ciudades, pueblos y parajes y poner mesas de afiliación con certificador de firmas, convocando por los medios a todos los peronistas que se quieran afiliar y luego convocar a internas donde puedan votar los afiliados sin pedir antigüedad en la afiliación.

En Río Negro han transformado los padrones en fraudes, porque sólo ha podido afiliarse una minoría que no es representativa de nada .

Esos padrones no representan al peronismo en su conjunto.

Perón decía que hay que dejar caminar al cojo para ver de qué pata renguea.

Y eso le pasó a esta convocatoria, porque convocan a un Cabildo Abierto, que al ser abierto debería ser para todos los peronistas, pero lo restringen a los “afiliados”, es decir a la minoría que dejaron afiliar, convirtiendo la convocatoria en un cabildo cerrado y, por ende, fraudulento.

Cuando lleguen las elecciones, ¿le van a pedir el voto solo a los afiliados ?