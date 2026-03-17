Cantantes que dicen adiós a los escenarios

Alejandro De Muro

DNI 5.081.245

BUENOS AIRES

El tiempo es inexorable. No negocia. No sabe de atajos ni de acuerdos. En el momento en que las aptitudes artísticas flaquean o el cansancio arrecia, obliga a decir adiós. Esta realidad se torna menos tolerable o más hiriente cuando abarca a figuras admiradas que crecieron a la par de quien firma esta carta.

De una sucinta reseña -a modo de ejemplo- no pueden quedar al margen Los Chalchaleros que, en 2002 y al cabo de una actuación de 54 años, enfundaron sus guitarras para siempre. Más recientemente, Serrat y Sabina hicieron lo propio.

En México (2025), Lupita D’ Alessio, ante un Arena Guadalajara colmado que pedía incansable su continuidad, puso candado a un itinerario en el cual descolló como representante de la música melódica.

Esas despedidas deliberadas se emparentan con otras ajenas a voluntades propias. Armando Manzanero, víctima de Covid-19, es un caso paradigmático. Dejó un sitial que lo consagró baluarte del bolero y que nadie, hasta ahora, ha logrado ocupar.

En tren de citas, ausencias como las de Estela Raval, María Martha Serra Lima, Eladia Blázquez y Chico Novarro son insoslayables. Los adeptos al género romántico añoran tan lucidas trayectorias. Ese déficit autoral e interpretativo se liga con el desempeño de otros cantantes y compositores que hoy, aferrados a hits de antaño, tiñen de sepia sus recorridos.

Cuando las fuerzas vocales decaen y las fuentes de inspiración se agotan, los ídolos de ayer claudican y los seguidores de siempre lo lamentan.