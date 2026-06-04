Elecciones 2027: la trastienda del plan de Karina Milei para contener a Patricia Bullrich y blindar el voto de derecha

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, busca calmar a los mercados asegurando que las elecciones presidenciales de 2027 serán un “paseo por el parque” y que la oposición peronista no tiene chances, las preocupaciones reales de la mesa chica de la Casa Rosada corren por otro carril.

El verdadero cálculo electoral que comparten Karina Milei y el asesor Santiago Caputo es que el principal peligro para la reelección de Javier Milei no viene de la izquierda, sino de una eventual fragmentación por derecha.

A pesar de las constantes insubordinaciones y desplantes de Patricia Bullrich, la secretaria general de la Presidencia —conocida por su ferocidad para purgar a los propios ante el menor desacato— optó esta vez por una estrategia de contención forzada. El diagnóstico en Balcarce 50 es pragmático: en un escenario político donde el consenso social se corrió hacia el equilibrio fiscal y la mano dura, es vital evitar que surja una alternativa de centroderecha con volumen que divida el voto oficialista.

La estrategia de Patricia Bullrich: subir el precio hacia el 2027

Cerca de la exministra de Seguridad tienen claro el panorama. Aunque la senadora nacional declaró públicamente que «no hay riesgo de fractura» en el bloque de La Libertad Avanza (LLA), su juego consiste en tensionar la cuerda desde adentro para volverse indispensable.

Las opciones que se barajan para su futuro inmediato y los casilleros del poder de cara al armado de listas contemplan dos caminos claros: en el Gobierno evalúan ofrendarle una candidatura clave a la Jefatura de Gobierno porteño o, en un escenario de máxima, un lugar en la fórmula presidencial como candidata a la vicepresidencia (un lugar con el que también se especuló para Manuel Adorni); Si los hermanos libertarios deciden expulsarla, Bullrich —quien celebrará sus 70 años la próxima semana— podría jugar por fuera, apostando a capitalizar un eventual desgaste de la gestión económica antes de los comicios.

“Hoy, la alternativa a Milei es de centroderecha. Lo mejor que nos puede pasar es competir solos contra Axel Kicillof, que tiene techo. Tenemos la responsabilidad de no tener fragmentación en nuestro espectro. Que no nos crezca el pasto al lado”, analizó un importantísimo colaborador de la Casa Rosada.

Furia en el ministerio de Justicia por los pliegos trabados

El principal escenario de batalla se trasladó a la Cámara Alta, donde Patricia Bullrich activó una rebelión que tiene paralizada la agenda judicial del Ejecutivo. La senadora no solo ratificó su «objeción de conciencia» ante el polémico retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli —vetada por el Presidente tras descubrirse que es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon—, sino que bloqueó de forma directa otras designaciones clave.

Bullrich ya le notificó a la mesa política que no votará los pliegos de los postulantes Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, argumentando puertas adentro que “noticias de gestión” indican que “no son trigo limpio”. Asimismo, adelantó que rechazará cualquier intento oficial de promover leyes para regular o controlar la tarea periodística.

Esta postura encendió las alarmas en el Ministerio de Justicia, bajo la conducción de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola. Los funcionarios del área están enfurecidos porque los senadores libertarios quedaron tironeados por la estrategia individual de la exministra. Para avanzar en la comisión de Acuerdos se necesitan nueve firmas, y hasta el momento la nómina oficial solo cuenta con siete rúbricas, sembrando dudas sobre el resultado de la sesión parlamentaria.

Con información de Infobae.