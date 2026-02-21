Casamiento trans invalidado

Alejandro De Muro

DNI: 5081245

Buenos Aires

Nació varón, optó por cambiar de sexo y se atribuyó un nuevo nombre: Solange. Isaías atravesó el camino inverso. Hace 5 años decidieron constituir una pareja. No trascendieron los pormenores de la mutación resuelta. No queda claro qué procedimientos médicos (se presume que los hubo) dieron sustento a la transformación. Pero esa no es la noticia. En definitiva, una más relacionada con los cambios de identidad vigentes en nuestros días.

Lo cierto es que ambos, católicos, recibieron en Corrientes el sacramento del matrimonio. Casi horas después de concluida la ceremonia en Nuestra Señora de Pompeya, el Arzobispado local invalidó el enlace. Decidió que los anillos bendecidos volvieran a convertirse en piezas sin connotación religiosa alguna. Fray Fernando Luis Gómez, el celebrante, se precipitó a espaldas de su superior, el arzobispo José Alfredo Larregain. Violó una expresa disposición establecida en el Derecho canónico. Restaría dilucidar si lo hizo por rebeldía o por ignorancia.

El comportamiento errático que en muchas ocasiones evidencia la jerarquía eclesiástica, el accionar difuso y contradictorio en que a veces incurre genera deslices como el comentado. Un pronunciamiento taxativo del papado en este y en otros temas (la comunión de los divorciados, por ejemplo, donde, a pesar de haber jurisprudencia, el debate campea) evitaría marchas y contramarchas. Los dogmas desoídos, sujetos al libre albedrío, desvirtúan principios liminares de la Iglesia; conspiran contra una estabilidad de veinte siglos.

