Censistas sin cobrar

Gabriela Contento

BUENOS AIRES

Censé y di 12 hs. de mi tiempo censando. La gente colaboró muy bien. Y todavía no cobramos. De 700 mil personas, somos un montón que no hemos cobrado. Y además a como vienen los aumentos, los $6000 de hace dos meses, ya no nos alcanza para nada… Somos millones de personas sin cobrar y que hicimos el trabajo por necesidad, porque el sueldo no nos alcanza. Ya pasaron dos meses, y con algún interés por el atraso, para que nos sirva el dinero.