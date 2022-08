Cipolletti, ciudad para que te vivan

Hugo Capellán, DNI 11208763

CIPOLLETTI

Esquina Tte. Ibáñez y España. Cordón sobre Tte. Ibáñez aprox. 598 (inspector/a dixit en el acta de infracción), pintado de rojo antes de la bajada para personas con movilidad reducida. Eso es una medida reciente. Me pregunto: ¿cuál es el sentido de que no se pueda estacionar si se tiene – como sí tuve – la precaución de no entorpecer la rampa? ¿Qué se gana con 2/3 mts. de “no estacionar”? ¿para qué se resguarda ese espacio?. ¿Qué sentido práctico define la medida? Misma esquina enfrente, ¡sin rapa! sin pintura roja (no problem, el que circula en silla de ruedas, no tiene dificultades, baja en cualquier lado y sube a la vereda siguiente como pueda, siempre y cuando la misma no esté llena de profundos cráteres). Ídem tercera esquina. Sobre la cuarta, cordón amarillo “carga y descarga”.

Un negocio de computación y un edificio de departamentos. ¿Qué suben /bajan en el lugar? ¿Pallets y pallets de computadoras? ¿Bolsas de papas, azúcar, cemento, arena? Por otra parte, inspectores rondando específicamente por la zona para “detectar” infractores, cuando hasta no hace mucho no estaban las nuevas pintadas y esa esquina era tierra de nadie en horas de colegio. Sigo: España y Alem, sobre España, de un lado parada de taxis, enfrente detención de micros. Hace años que hago el trayecto caminando de esa zona hasta calle Roca aprox. a las 8 hs y regreso 13 hs más/menos. Jamás ví un micro bajando/subiendo gente y muchísimo menos un taxi esperando pasajeros. Sí vehículos de todo tipo estacionados sobre la esquina en la que funciona un restó, nunca con infracción puesta en su parabrisas y están estacionados desde las primeras horas de la mañana. No vale la pena insistir sobre el estado calamitoso de calles y bocacalles por toda la ciudad. Es obvio y evidente.

Demasiados problemas, Es más fácil infraccionar a aquel que tiene negocio en el área cubierta por SEM y que carece de opciones para reducir el gasto que significa estacionar para: trabajar, bancar y pagar impuestos, soportar paros de distintos gremios, suciedad, aguas servidas , pozos que si no se presta atención rompés el auto, calles rotas, servicios vetustos… sólo se trata 5/6 horas. Recaudar y recaudar.

Recuerdo aquel esquema cuasi publicitario que rezaba, Cipolletti, una ciudad para vivir… ¡Cipolletti una ciudad para que te vivan!