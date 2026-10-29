Sesiona la Legislatura de Río Negro con un amplio temario: cuáles son los proyectos centrales

La Legislatura de Río Negro sesiona este miércoles con un amplio temario de proyectos de ley que abordan cuestiones financieras, ambientales, judiciales y de seguridad. Entre las iniciativas que figuran con dictamen se encuentra la autorización al Gobierno provincial para emitir Letras del Tesoro durante 2027, además de propuestas que buscan modificar normas vigentes y crear nuevas herramientas de gestión.

Uno de los proyectos centrales es el que autoriza a la Provincia a emitir Letras del Tesoro por hasta $160.000 millones durante el ejercicio fiscal 2027, con el objetivo de atender deficiencias estacionales de caja. La iniciativa del Poder Ejecutivo cuenta con dictámenes favorables de las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo; Asuntos Constitucionales y Legislación General; y Presupuesto y Hacienda.

Un área natural protegida en el golfo San Matías

Otro de los proyectos destacados propone crear el área natural protegida Corredor de los Cinco Grandes, en el sector noreste del golfo San Matías. La iniciativa busca incorporar ese corredor marino al sistema provincial de áreas naturales protegidas, por su importancia biológica.

En materia judicial, el temario incluye una modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que propone incorporar la figura de Defensor o Defensora Coordinadora en los fueros Civil y Penal de las distintas circunscripciones judiciales.

También se encuentra el proyecto que modifica la Ley del Sistema Penitenciario Provincial para incorporar un régimen de control mediante dispositivos electrónicos. La propuesta apunta a sumar herramientas de monitoreo dentro de la normativa que regula el sistema penitenciario.

Grooming, maltrato animal y capacitación policial

Entre las iniciativas vinculadas con la prevención y la seguridad, figura una modificación al Programa Provincial de Información, Concientización y Prevención del Grooming.

El temario también incluye la creación de un registro provincial de personas sancionadas o condenadas por maltrato y crueldad animal, además de un proyecto para capacitar al personal de la Policía de Río Negro en Lengua de Señas Argentina (LSA).

Otra iniciativa propone consolidar el Digesto Jurídico provincial, mediante la actualización de las normas de igual jerarquía incorporadas entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.

Por otra parte, se tratará un proyecto que autoriza la donación de parcelas a la Municipalidad de Mainqué, con la condición de regularizar la titularidad de los terrenos a favor de sus actuales ocupantes.

Las iniciativas integran el temario legislativo previsto para la sesión. Su inclusión en el orden del día y la existencia de dictámenes no implican, por sí solas, que hayan sido aprobadas.