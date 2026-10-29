Río Negro tiene hasta febrero completar la transición del Tren del Valle: «Tenemos mucho trabajo por delante», afirmó López

A partir de la publicación en el Boletín Oficial de Nación, la empresa tiene un plazo de 120 días para completar la transición del servicio. Foto: Flor Salto.

El Gobierno de Río Negro tiene hasta 120 días para preparar la operación del Tren del Valle, luego de que el Gobierno nacional autorizara a la Provincia a hacerse cargo del servicio de pasajeros. La norma dejó sin efecto las dos resoluciones que le asignaban el servicio a la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA), la empresa nacional que lo presta desde su reactivación en 2015. A partir de ahora, la provincia lo operará a través de Tren Patagónico.

El plazo abre una etapa de trabajo para la empresa provincial, que deberá organizar la operación, preparar las formaciones y avanzar con las intervenciones necesarias en la infraestructura ferroviaria. La primera meta es extender el recorrido actual hasta Roca y, más adelante, avanzar hacia Chichinales.

«Estamos muy contentos porque la apuesta que han hecho nuestro gobernador y nuestro ministro para trabajar y recuperar un sistema productivo para nosotros es muy importante», afirmó Roberto López, presidente de Tren Patagónico, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. «Estamos muy felices de que sea a través de nuestra empresa, es un orgullo recibir este desafío», agregó.

El plazo máximo de transición es de 120 días corridos desde la publicación de la resolución, el 26 de octubre, por lo que vence el 23 de febrero de 2027. Sin embargo, esa fecha no determina cuándo comenzará el servicio provincial: López afirmó que no será posible iniciar con el servicio en diciembre.

Tren del Valle: qué debe resolver Tren Patagónico en estos 120 días para operar el servicio hasta Roca

La resolución nacional habilitó a Río Negro a avanzar con los trámites para asumir el Tren del Valle, pero antes de poner en marcha el servicio deberá resolver varios aspectos operativos. Tren Patagónico tendrá que trabajar en el mantenimiento de las vías y los pasos a nivel con la empresa Ferrosur S.A, la puesta a punto de las formaciones, la organización del personal y la definición de las condiciones para prestar el servicio.

En números $7.917,25 millones es la inversión inicial que realizará la Provincia para extender el servicio hasta Roca.

“Con esta resolución nos dan 120 días de transición para organizar y preparar lo necesario para poder asumir la operación del servicio”, explicó López. Durante ese plazo, la empresa también deberá avanzar con las rampas de acceso previstas entre Cipolletti y Roca, las habilitaciones, los seguros y la coordinación con el transporte de cargas.

El proyecto provincial incluye una inversión inicial de $7.917,25 millones (US$ 5,08 millones), destinada a reparaciones de material rodante, obras en estaciones y apeaderos, trabajos sobre vías, sistemas de comunicación y seguimiento, personal, seguros y otros gastos necesarios para poner en marcha la operación.

Tren del Valle: dónde se podrá tomar entre Cipolletti y Roca

El proyecto para extender el Tren del Valle hasta Roca contempla paradas en cinco localidades del Alto Valle. Habrá rampas de acceso en las estaciones de trenes existentes en Roca, J.J. Gómez, Allen y Fernández Oro; mientras que en Cipolletti, además de la estación de tren, se proyecta un apeadero vinculado con la Facultad de Medicina, cuya ubicación exacta todavía no fue definida.

López aclaró que las rampas no constituyen nuevas estaciones, sino accesos vinculados con las que ya existen. «Queremos que los puntos sean lo más accesibles», afirmó.

Por ahora, la empresa no definió cuánto costará el pasaje ni cuánto demorará el recorrido entre Cipolletti y Roca. López explicó que primero deberán analizar las condiciones de todo el corredor y las velocidades que permitirá la infraestructura ferroviaria. «Lo que podemos decir es que va a tener que ser un valor competitivo con el transporte público, los colectivos, pero todavía falta porque de acá a tres meses puede cambiar el valor», afirmó López.

El esquema inicial contempla cuatro servicios diarios por sentido entre Cipolletti y Roca, es decir, ocho movimientos en total. Sin embargo, Tren Patagónico todavía analiza si esa frecuencia será suficiente y no descarta incorporar algún servicio adicional.

El Tren del Valle tendrá seis formaciones: tres en Neuquén y tres en Río Negro

La preparación de los trenes será una de las tareas centrales para extender el Tren del Valle hasta Roca. Según explicó López, hay tres formaciones en Buenos Aires destinadas a ese recorrido: Tripla CML Materfer, Dupla MTF y Materfer Tripla CAF-593 RENFE. A ellas se suman dos duplas que actualmente prestan el servicio entre Neuquén y Plottier y otra unidad que se encuentra en los talleres de SOFSE en Córdoba.

Así se vería una de las triplas que circularía entre Cipolletti y Roca. Imagen ilustrativa: gentileza.

Uno de los puntos pendientes es definir dónde quedarán guardadas las formaciones y dónde se realizarán las tareas de mantenimiento. «Nuestra intención es que estén lo más cerca posible de donde se van a hacer las operaciones de trabajo», explicó López. Entre las alternativas que analiza la empresa está la estación de Cipolletti, aunque aclaró que la decisión todavía está en evaluación.

Las tres formaciones destinadas a llegar hasta Roca tendrán capacidad para unas 200 personas cada una. El esquema previsto contempla utilizar dos mientras la tercera permanece como reserva, para reemplazar una unidad ante una eventual falla y mantener el servicio mientras se realizan las reparaciones.

Antes de incorporarlas al recorrido, será necesario completar tareas de mantenimiento y acondicionamiento. Los trabajos incluyen revisiones mecánicas, recambio de repuestos, pintura y controles de los sistemas de aire acondicionado y calefacción. El objetivo es que las unidades estén en condiciones de prestar un servicio seguro y confortable, afirmaron desde la empresa.