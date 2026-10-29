«No hay otro caso en la Argentina»: Neuquén capital volcará sus ingresos adicionales en obra pública

El secretario de Finanzas dijo que la ciudad ya recibe 8 de cada 10 radicaciones en la provincia. Foto: Emiliano Ortiz.

La municipalidad de Neuquén presentará este viernes su presupuesto 2027. El secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, reiteró el objetivo del intendente Mariano Gaido de destinar el 50% de los recursos para obra pública y sostuvo «que no hay otra ciudad en al país» que haga lo mismo.

Además, dijo que la planta de empleados se mantiene desde el primer día de gobierno en la misma cantidad y que los ingresos propios ya rondan los 50.000 millones de pesos por mes (32 millones de dólares al tipo de cambio minorista para la venta del Banco Nación), entre lo que se recibe por tasas y coparticipación.

En una extensa entrevista con el programa «La Mano Invisible» de RADIO RIO NEGRO, el funcionario destacó la contención del gasto corriente por parte del municipio sin abandonar la premisa «de un Estado presente«.

Cómo se administra la ciudad más grande de la Patagonia

Al repasar las principales variables de la ciudad, la más grande la Patagonia, dijo que la situación local es de expansión y crecimiento, en un contexto general complejo, donde la economía y el consumo siguen deprimidos.

Mencionó que en la actualidad un 80% de las radicaciones que recibe la provincia se dan en la capital neuquina, lo que da cuenta del impulso demográfico que se está dando también a nivel municipal.

«La realidad es que la gente que ingresa a Neuquén lo hace por la ciudad, sea por las rutas, el aeropuerto o la terminal de ómnibus», insistió Schpoliansky, quien asumió en la gestión desde su mismo inicio, en diciembre de 2019.

El secretario municipal destacó como un acierto la decisión del intendente de mantener estable el gasto corriente de la ciudad y sumar recursos para la obra pública. Según explicó esa medida generó que todo lo recibido por ingresos marginales, provenientes en su mayoría de la expansión de las regalías hidrocarburíferas y la porción que se distribuye entre los municipios, vaya a proyectos de infraestructura.

Detalló que la intendencia vuelca hoy un 42% de su presupuesto en obra pública y un 25% en gastos corrientes y en personal, mientras que el resto se aboca a la provisión de bienes y servicios, en particular para los sistemas de transporte y recolección de residuos.

Consultado por el número de empleados de la municipalidad, dijo que «la cantidad es la misma que cuando asumió el intendente Gaido» y cifró en 3.500 los agentes que se desempeñan en la administración pública local.

Explicó que las variaciones responden a un esquema «de altas por bajas«, donde los ingresos solo se dan cuando la plantilla registra una salida.

Señaló que esto es posible gracias a la «una municipalidad con las cuentas ordenadas» y una administración racional de los ingresos. «Tenemos como característica saliente que no gastamos más de lo que recaudamos», agregó.

«Una cosa poco común en Argentina»

Shpoliansky consideró como «una cosa poco común en Argentina» la existencia de una municipalidad con «ingresos ordenados, una buena política tributaria y una ejecución cauta por el lado de los gastos».

«Tener equilibrio fiscal pero con obra pública y un Estado presente es algo que indudablemente se puede hacer», dijo. Y agregó en refuerzo de su postulado: «La ciudad de Neuquén es una muestra de ello«.

Planteó que la decisión fue destinar los recursos adicionales en obra pública, en particular los que se reciben por regalías hidrocarburíferas, que se redistribuyen entre los gobiernos comunales de la provincia.

Dijo que en la actualidad el Ejecutivo recibe ingresos por unos 50.000 millones de pesos a nivel mensual. De ese total, un 50% corresponde a las tasas y contribuciones que se cobran en la capital neuquina, y el otro 50% a lo que se recibe por coparticipación, tanto provincial como nacional.

Dentro de los recursos propios, mencionó que las tasas que más aportan son las de patente, el retributivo y la licencia comercial.

Indicó que el crecimiento de la recaudación, verificado en los conceptos mencionados y en el resto de las contribuciones que abonan los vecinos de la capital, dio espacio para promover políticas tendientes a bajar la presión fiscal.

Quieren eliminar nuevas tasas en Neuquén capital

Señaló que desde la asunción de la actual gestión, ya se eliminaron 58 tasas, siendo la última de ellas la que se cobraba en la tarifa de electricidad de CALF para financiar el traslado del complejo ambiental.

No obstante, consideró que todavía hay más tasas que lo ideal en la órbita de la ciudad. «Teníamos 248 y hoy estamos abajo de 190, entiendo que son muchas y la intención es seguir bajando», dijo.

Afirmó que la posibilidad de tener una «mayor laxitud fiscal» se debe a que el municipio de Neuquén «está ordenado en sus cuentas».

El funcionario destacó al Parque Industrial Capital «como un gran acierto». Foto: Emiliano Ortiz.

En cuanto a las partidas para personal, dijo que hoy se ubican entre el 20% y el 25% del presupuesto. Para el secretario de Finanzas, el objetivo es mantener ese porcentaje durante el próximo ejercicio. «Queremos conservar ese nivel y hay un acuerdo salarial que cumplir, no sobra nadie».

El acuerdo vigente establece un esquema de actualizaciones trimestrales por IPC y una suba adicional del 11% anual, que es la verdadera «recomposición» de los salarios municipales frente al avance de la inflación, dijo Schpoliansky.

«Entendemos que hay que acompañar la cuestión salarial. El costo de vida aumenta y la Neuquén no es una ciudad barata«, remarcó.

160.000 millones de pesos para la avenida Mosconi

Respecto a la obra pública, no dudo en calificar la construcción de la avenida Mosconi como el proyecto más ambicioso. Lo dijo no solo por la ampliación de las vías de circulación, sino también por la cuestión pluvial. «Es fundamentalmente para que esa zona no se inunde más», sostuvo.

Cuando se le preguntó por la inversión requerida, dijo que las dos etapas licitadas y en ejecución demandarán un desembolso estimado de 160.000 millones de pesos (102,5 millones de dólares). Se trata del trayecto que va desde la calle Gatica hasta el viejo puente carretero con Cipolletti, donde además se hará un viaducto.

Como particularidad, destacó que es una iniciativa financiada íntegramente «con recursos propios y cero endeudamiento». «Es una obra que demandó un proyecto ejecutivo extenso que llevó cuatro años. No es que decidimos de la noche a la mañana comenzar con la Mosconi».

Reabrirán las inscripciones para el Parque Industrial Capital

Durante la entrevista, el funcionario también resaltó el desarrollo del Parque Industrial Capital (PIC), al que definió «como otro de los grandes aciertos» de la administración de Mariano Gaido.

Afirmó que el interés de la propuesta fue «tremenda» desde el primer momento, «cuando recibimos 200 inscripciones a los 20 minutos de haber abierto el registro».

El desarrollo se encuentra al norte de la ciudad, sobre la Ruta 67, cerca de la ampliación del ejido. Originalmente estaba previsto que se extendiera en 1.000 hectáreas, pero el alto interés de las empresas obligó a extenderlo por otras 1.000.

Adelantó que el próximo lunes se abrirá una nueva etapa de inscripción para el parque, que ya tiene solicitudes de 606 empresas. «Nos quedamos cortos, esto va a tener un impacto tremendo«, vaticinó.

Las obras representarán el 50% del presupuesto en 2027. Foto: Emiliano Ortiz.

Indicó que si bien hay casos de firmas que solicitaron terrenos para relocalizar sus instalaciones, la gran mayoría «son empresas que quieren abrir por primera vez».

La propuesta se complementa con un ambicioso paquete de beneficios tributarios para que las inversiones no paguen tasas municipales por 10 años. «Es como un RIGI local», dijo el titular de la secretaría de Finanzas.

Los incentivos, sin embargo, irán acompañados de requisitos. Para recibirlos en su totalidad, explicó que las empresas luego de adquirir la parcela tendrán un año para presentar su proyecto y otros dos para concretar la inversión comprometida.

«Estimamos que van a ser unos 25.000 puestos de trabajo los que se van a crear en este lugar», pronosticó. A su vez, detalló que en un primer momento el predio estará destinado para marcas locales, pero que la intención es recibir empresas de otros puntos del país y el exterior si hay margen suficiente.

Sobre el presupuesto, si bien aclaró que los detalles se conocerán este viernes, anticipó la meta de destinar el 50% de los ingresos en obra pública, nivel «que no tiene otra ciudad en la Argentina». «En cuanto al resto, vamos a hacer lo que venimos haciendo desde el primer día: prestar servicios de calidad y tener un control de gasto corriente».