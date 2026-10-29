Weretilneck confirmó que Río Negro adelantará las elecciones 2027 y apoyó la eliminación de las PASO

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que la provincia adelantará las elecciones de 2027 para separar la votación provincial de los comicios nacionales. Además, respaldó la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el marco del debate por una posible reforma del sistema electoral argentino.

“Vamos a adelantar las elecciones”, afirmó este miércoles durante una entrevista en el programa A Dos Voces, de TN. El gobernador ratificó que Río Negro elegirá a sus próximas autoridades provinciales antes de las elecciones presidenciales, aunque todavía no anunció la fecha de los comicios.

Sobre las PASO, Weretilneck se pronunció a favor de eliminarlas y defendió que los partidos políticos tengan la responsabilidad de definir sus propios candidatos.

Weretilneck destacó el empleo privado en Río Negro y Neuquén

Durante la entrevista, el gobernador también se refirió al impacto de los proyectos energéticos en la economía de la Patagonia y rechazó las críticas sobre sus beneficios para las comunidades de la región.

“Neuquén y Río Negro son las dos provincias que han creado empleo privado en el gobierno de Milei”, señaló. En ese contexto, precisó que Río Negro registró un crecimiento del 3,2% durante el último año.

Alberto Weretilneck en A Dos Voces, por TN.

Weretilneck destacó, además, el desarrollo de las iniciativas vinculadas con la exportación de petróleo y gas natural licuado (GNL), que avanzan en la región y que, según planteó, tendrán un papel central en la economía provincial.

Los proyectos energéticos y las exportaciones

El mandatario sostuvo que la Patagonia está en proceso de consolidar “el hub exportador de energía más importante de América Latina”, a partir de tres grandes proyectos.

De acuerdo con sus estimaciones, una vez que las iniciativas estén operativas, podrían generar exportaciones cercanas a los US$30.000 millones.

El desarrollo de esta infraestructura energética forma parte de las perspectivas económicas que el gobernador destacó durante la entrevista, junto con la generación de empleo privado y el crecimiento registrado en Río Negro.