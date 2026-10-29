El nuevo desafío para las empresas de servicios 

La tradicional cámara Ceipa que aglutina a las firmas neuquinas, algunas de ellas nacidas luego del proceso de privatización de YPF, posan sus expectativas para que se las tenga en cuenta en el proyecto de gas natural licuado.

Ceipa, a través de su presidente, Cristian Bergese planteó ante la compañía que lidera Horacio Marín que están interesadas en sumarse y que exista prioridad para aquellas que estén certificadas bajo la Ley de Compre Neuquino.

En este contexto, la cámara entiende que de construirse la planta separadora de gas en la comarca petrolera, se generará mucho trabajo local. Por esta razón es que avanzarán en mantener la capacitación del personal. Las pymes locales buscan posicionarse y fortalecerse de cara al desarrollo de la futura planta.

La misma tesitura mantiene la cámara de Comerciantes e Industriales de ambas ciudades -CCI– quienes ya se interiorizaron sobre los alcances de la propuesta sobre la que avanza YPF. Una nueva entidad que se presentó formalmente con los trámites exigidos ante Personas Jurídicas para ser reconocida es CEIHA.

Se trata de cámara Empresarial de Plaza Huincul y Cutral Co, integrada por cerca de treinta firmas orientadas a la prestación de diferentes servicios solicitados y requeridos en la industria. Al igual que las dos instituciones anteriores, se propone sumarse a los trabajos que se creen.

Audiencias Públicas

Para los primeros días de noviembre está programada la segunda audiencia pública del proyecto Argentina LNG.

La primera que fue el estudio de impacto ambiental de la planta separadora de gases, se concretó el 10 de septiembre y tuvo un amplio número de participantes, que representaron los diferentes sectores involucrados.

La siguiente será para dar a conocer el estudio de impacto ambiental sobre el ducto, el gasoducto y el poliducto que se construirá y que pasará por el territorio neuquino.