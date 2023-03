Concurso en el Poder Judicial

Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Olguín, fui participante del concurso de ingreso sobre personal administrativo al Poder Judicial de Neuquén. Escribo esto porque me parece muy injusto. En primer lugar digo “fui” ya que mi nota fue baja. Estudié muchísimo tanto que puedo dar un examen oral de los 7 temas, pueden preguntarme que es derecho y las daré las definiciones según la RAE hasta el concepto que establece en video “obligatorio”.

El día anterior al examen solo repasé porque estudié firme durante varias semanas, sin embargo lloré al finalizar y ver la nota porque los nervios y el tiempo me jugaron en contra, me daba cuenta que contestaba mal y no podía volver, miraba más el tiempo que las preguntas. Sin embargo con todo lo que estudie fallé y mi frustración fue y es gigante. Luego una conocida que también rindió me dijo que a ella le fue muy bien, siendo que había llegado dos días antes del examen, de vacaciones.

Me pasaron millones de preguntas por la cabeza y aún sigo pensando en lo injusto que son esta clase de concursos.

Mi tiempo invertido que incluyó dejar mi hijo durante horas para sentarme a estudiar, levantarme super temprano para trabajar, estudiar y mantener la familia, no sirvió de nada, estoy súper segura que si me citaran a realizar un examen oral veránla verdad de lo que digo. Pero yo estudiando un montón fallé y otros pasaron de instancias como en el caso de la conocida, que sin haber estudiado sigue en concurso.

Espero que los exámenes cambien y la metodología también. Con uso de cámaras, micrófonos si es necesario. Y verán lo que digo.

Gabriela Olguín

Neuquén