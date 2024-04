Cuidemos la obra social

Gustavo Adolfo Picchi, DNI 16521352

Viedma

Ante esta ola antiestatal que está imperando en parte de nuestra sociedad argentina, creo necesario reflexionar sobre gestiones que producen diversos Entes del Estado Provincial y que repercuten directamente en nuestras vidas.

En mi caso, voy a referirme a nuestra Obra Social IPROSS, creada con un fin solidario y de ayuda mutua, conducida por representación gremial y gobierno.

Muchas críticas recibe el Instituto, algunas a mi entender desmesuradas, es por ello que contaré mi experiencia personal, sin ningún otro tipo de connotación.

Durante más de 30 años no utilicé sus servicios, hasta que, por sorpresa, ante una enfermedad maligna (con la cual me enfrento cada día) comencé a emplearla y ya hace unos años mi existencia física pasó a depender de ella. No exagero, los costos de medicación, tratamientos, etc. son impagables para los todos los integrantes de mi segmento social, clase media (todo dolarizado y en constante aumento). Agrego a esto no un tema menor, me han brindado y recibo actualmente la mejor de las atenciones de empleados y funcionarios, los cuales han tratado de buscar soluciones ante cualquier problemática, siempre con empatía.

Algunos proponen prepagas, al respecto, conozco muchas personas que, al plantearse similares casos al mío, deben recurrir a acciones de amparo para lograr la prestación, cosa que nunca me sucedió.

Seguramente hay cosas por mejorar, pero reflexionemos, y repitiendo un dicho popular, no dejemos que el árbol impida ver el bosque.