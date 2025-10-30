Desamparo y muerte de los viejos

Dr. Hector Luis Manchini, DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

El 20/08/2025 un vecino transitando por la ruta provincial nro. 29 se detuvo al notar un bulto a un costado del camino llevándose una mala sorpresa ya que al acercarse comprobó que se trataba de un cuerpo envuelto en varias frazadas.

Así las cosas, de inmediato hizo saber la novedad a la policía de Dolores quien comprobó que la mujer no era persona conocida en la ciudad ni contaba con alguna prenda u otro elemento que pudiera dar alguna pista. Prestando atención a poco de profundizar la investigación que la victima se encontraba envuelta cuidadosamente con frazadas presentando signos compatibles con hipotermia y deshidratación severa habiendo agonizado sola.

Luego se logró identificarla, concluyendo de que se trataba de Benedicta Rodríguez vecina de Almirante Brown, vivía sola y dependía económicamente de su pensión, el hecho conmocionó a toda la ciudad de Glew.

Diariamente se la veía caminando despacio, tranquila, entrando y saliendo de su casa. De la búsqueda de datos se llega a un hombre de 53 años, apoderado de sus cobros previsionales y de su confianza. Realizaba trámites por ella y finalmente se descubrió que había sido el autor del abandono y posterior muerte de Benedicta Rodríguez.

Así los peritos concluyen que el abandono fue el arma homicida ya que el asesino sabía que no sobreviviría debido a sus problemas de salud y su edad avanzada.

Benedicta murió consciente, intentando liberarse de las ataduras, conforme las marcas que mostraba en sus muñecas, pero el frío y la debilidad le ganaron (ver a24.com).

Al acusado se le imputó el delito de abandono de persona agravado por el resultado muerte (art. 106 del CP) que prevé para este brutal crimen penas de hasta 15 de prisión.

Lo narrado precedentemente es un ejemplo del abuso y brutalidad con que se convive en el conurbano bonaerense donde los ancianos que transcurren sus días en soledad están a merced de delincuentes que no dudan en estafar y asesinar a las personas mayores vulnerables para apoderarse de sus magros ingresos.

Atentamente–