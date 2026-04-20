Reconstrucción de la Ruta 69: la obra clave hacia Vaca Muerta y Ruta 151 ya supera el 30% de ejecución

La reconstrucción de la Ruta Provincial 69 en Campo Grande se consolida como uno de los pilares del Plan Vial Provincial. Según indicó Vialidad Rionegrina, la obra que cuenta con una inversión mayor a $3.777 millones avanzan «a paso firme». Los trabajos financiados con el Bono VMOS buscan transformar la infraestructura que conecta el Alto Valle con el corazón de Vaca Muerta y la Ruta Nacional 151.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Raúl Grün, presidente de Vialidad Rionegrina, precisó que los indicadores son sumamente positivos para el cronograma previsto que inició en marzo. Al respecto, el funcionario detalló: “La medición del último día de marzo arrojó un 26% de porcentaje de avance, con lo cual a esta altura del mes de abril ya supera el 30%”, sostuvo.

El proyecto integral abarca 10 kilómetros clave entre la Ruta Nacional 151 y el núcleo urbano El Labrador. Actualmente, las cuadrillas se enfocan en bacheo profundo y la aplicación de carpeta asfáltica en caliente. “Se sigue avanzando con el bacheo y las carpetas; se va a prolongar el desvío en la intersección de Villa Manzano para avanzar con el hormigón definitivo”, señaló Grün sobre las tareas en curso.

Obras en Ruta 69. Foto: Matías Subat.

Río Negro reconstruye la Ruta 69 en Campo Grande

La obra completa incluye una dársena de pesaje y una intersección canalizada. Según indicó el gobernador Alberto Weretilneck en un comunicado, estas mejoras son urgentes para el corredor: “Es una de las rutas con mayor tránsito en Río Negro. La estamos mejorando para que sea más segura y se pueda circular en mejores condiciones”.

En sectores específicos como el acceso a Campo Grande, se optó por reemplazar el pavimento flexible por estructuras de hormigón de alta resistencia. Esta decisión técnica responde a que en las zonas con frenadas recurrentes el asfalto tradicional no resiste la carga. Las tareas actuales contemplan tanto el hormigón base como el definitivo en las áreas de mayor exigencia para asegurar la durabilidad del camino.

Obras en Ruta 69. Foto: Matías Subat.

La Ruta 69 no solo beneficia a los habitantes locales, sino que funciona como una arteria indispensable para la logística energética nacional. Weretilneck subrayó durante su recorrida que “Río Negro va a seguir invirtiendo en sus rutas para acompañar el crecimiento y cuidar a todas y todos los rionegrinos”, vinculando la inversión directamente con la expansión del sector productivo.

La firma seleccionada para la reconstrucción de la trazada que atraviesa Campo Grande es Ribeiro S.R.L., una empresa neuquina cuya propuesta económica fue considerada de “precio razonable” por el comité evaluador.

Obra en Ruta 69: Desvíos en Villa Manzano y nuevas medidas de seguridad vial

Debido a la magnitud de las tareas, especialmente en el acceso a Villa Manzano, se mantienen esquemas de desvíos del tránsito. Actualmente, el tránsito debe utilizar vías alternativas como la calle Florentino Ameghino para evitar la zona de obra gruesa. Desde Vialidad confirmaron que “lo primero que se hace es retirar el pavimento existente para ejecutar la intersección canalizada”.

El plan incluye isletas separadoras y carriles exclusivos para giros a la izquierda para reducir la siniestralidad en cruces que históricamente fueron conflictivos para el tránsito interprovincial.

Además de la calzada principal, el plan de trabajo incluye el recalce de banquinas y la renovación total de la señalización vertical. Raúl Grün confirmó la buena marcha del proyecto y el cumplimiento de los plazos estipulados al afirmar: “Vamos bien con el plan de trabajo; se están ejecutando las tareas más importantes para optimizar la transitabilidad en todo este sector estratégico”.