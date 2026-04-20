La inmobiliaria confirmó que el departamento de Manuel Adorni en Caballito fue modificado y su valor supera los 345.000 dólares

La investigación judicial sobre los bienes de Manuel Adorni sumó este lunes un dato técnico que modifica el escenario de la causa. Los martilleros Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, dueños de la inmobiliaria que gestionó la venta original del inmueble en Caballito, declararon bajo juramento que la propiedad alcanzó un valor de mercado de 345.000 dólares tras una remodelación integral.

La cifra aportada por los especialistas ante el fiscal Gerardo Pollicita marca una diferencia de 115.000 dólares respecto de los 230.000 dólares que el Jefe de Gabinete declaró haber pagado por la vivienda de la calle Miró al 500.

Remodelación y precio de mercado: los cambios que sufrió el departamento de Manuel Adorni

Según el testimonio de los corredores inmobiliarios, a los que accedió Infobae, el departamento fue sometido a un proceso de reciclaje total antes de quedar en manos del funcionario:

el valor del reciclaje: los testigos explicaron que, aunque la unidad pertenecía originalmente al exfutbolista Hugo Morales y estaba deteriorada, las mejoras fotográficas que recibieron tras la obra elevaron la tasación a los 345.000 de dólares mencionados.

los testigos explicaron que, aunque la unidad pertenecía originalmente al exfutbolista Hugo Morales y estaba deteriorada, las mejoras fotográficas que recibieron tras la obra elevaron la tasación a los 345.000 de dólares mencionados. la modalidad del negocio: señalaron a Pablo Martín Feijoo y a su socio, Leandro Miano, como los responsables de gestionar la compra inicial y las reformas bajo la lógica del «flipping» (comprar para refaccionar y revender).

señalaron a y a su socio, Leandro Miano, como los responsables de gestionar la compra inicial y las reformas bajo la lógica del «flipping» (comprar para refaccionar y revender). el comprador cerrado: los martilleros revelaron la existencia de mensajes de WhatsApp donde Feijoo les indicaba que ya no buscaran más interesados porque ya tenía un comprador definido.

Diferencia de valores y financiamiento

La Justicia analiza ahora por qué Adorni adquirió el inmueble por un monto sensiblemente menor a la tasación profesional y con condiciones de pago que los investigadores califican como inusuales. El funcionario abonó un anticipo de 30.000 dólares y el saldo de 200.000 dólares fue financiado a un año por las vendedoras (dos jubiladas con haberes mínimos) sin el cobro de intereses.

Esta brecha entre el valor real informado por la inmobiliaria y el precio de escritura es uno de los puntos centrales que el juez Ariel Lijo busca esclarecer para determinar si existió una irregularidad en la evolución de los activos del ministro coordinador.

Tras el testimonio de los martilleros, la actividad en los tribunales continuará este miércoles con la declaración de Pablo Martín Feijoo, el nexo de amistad que habría facilitado la transacción. También se espera la presencia del contratista Matías Tabar, quien deberá presentar presupuestos y facturas para identificar quién financió las obras que elevaron el valor del departamento de 200.000 a 345.000 dólares en pocos meses.