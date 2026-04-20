Viedma define los detalles finales para su aniversario: acto, desfile y propuestas para toda la comunidad

Desfile, acto oficial, paseo criollo y propuestas abiertas formarán parte del aniversario de Viedma, que este miércoles 22 de abril concentrará sus principales actividades en el centro de la ciudad. La jornada reunirá a instituciones, fuerzas, organizaciones y vecinos.

El esquema previsto tendrá como punto de partida el acto oficial en la Plaza del Fundador y continuará con el desfile sobre la avenida 25 de Mayo, uno de los ejes centrales de la ciudad. Allí se dispondrá el palco de autoridades en inmediaciones de la fuente Pucará, desde donde se encabezará el desarrollo de la ceremonia y el paso de las delegaciones.

El recorrido fue organizado para ordenar la circulación y el despliegue de las instituciones participantes. Las delegaciones ingresarán por el sector de Ceferino Namuncurá, avanzarán por el carril derecho de la avenida, pasarán frente al palco para el saludo protocolar y continuarán hasta la rotonda, donde realizarán el giro para iniciar el regreso por la mano contraria. La desconcentración se llevará a cabo en un sector definido para facilitar la salida ordenada.

En paralelo, la jornada sumará un paseo criollo y un espacio destinado a emprendedores y comercios locales, que estarán ubicados en las inmediaciones del recorrido. La propuesta apunta a ampliar las actividades más allá del acto institucional y generar un punto de encuentro para quienes se acerquen a compartir el aniversario en el centro de la ciudad.

Asueto administrativo por el aniversario en Viedma

En este contexto, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dispuso asueto administrativo para el 22 de abril para el personal de la Administración Pública Provincial y docentes que presten servicios en Viedma. La medida busca facilitar la participación en las actividades previstas durante la jornada.

Además, durante el desarrollo del aniversario se prevé la firma del contrato de reformulación del Centro Municipal, una intervención vinculada a la mejora de la infraestructura urbana que forma parte de los proyectos en marcha para la ciudad. Este anuncio podría integrarse a las actividades oficiales del día.

La agenda del aniversario no se limitará a esa jornada. El domingo 26 se llevará adelante la carrera «Vuelta a los Puentes», organizada en conjunto con Carmen de Patagones, que propone un circuito que une ambas ciudades y recorre puntos representativos de la Comarca. La iniciativa sumará una alternativa deportiva a las celebraciones, con modalidades competitivas y participativas.