Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este martes 21 de abril en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este martes 21 de abril

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este domingo será:

Zona: Aledaña a esquina de Río Bermejo y Formosa (Bº Santa Genoveva).

Horario: De 08:30 a 12.30 h.

De 08:30 a 12.30 h. Motivo: Montaje de gabinete para medidores inteligentes que permitirá modernizar y mejorar el control del servicio.

Montaje de gabinete para medidores inteligentes que permitirá modernizar y mejorar el control del servicio. Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.



Zona: Bº 14 de octubre