Imputan a la pareja acusada de vender droga en Chos Malal: le encontraron 34 kilos de marihuana

Imputan a una pareja acusada de vender droga en Chos Malal: le encontraron 34 kilos de marihuana

El Ministerio Público Fiscal (MPF) dio un paso decisivo en la investigación del mayor cargamento de droga incautado desde que Neuquén asumió la competencia en el microtráfico. Tras un operativo que sacudió a la zona norte de la provincia, un hombre y una mujer fueron formalmente acusados por la justicia.



Cargos por comercialización cerca de escuelas

Durante una audiencia realizada ayer en Chos Malal, el fiscal jefe Fernando Fuentes, junto a los fiscales Natalia Rivera y Víctor Salgado, formularon cargos contra G. E. Q. y S. V. B. La pareja fue imputada como coautora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La acusación cuenta con un agravante determinante: la vivienda donde operaban se encuentra en las inmediaciones de una escuela primaria, una plaza y una escuela de fútbol, lugares de alta concurrencia de niños y niñas.



Un botín valuado en 680 millones de pesos

El allanamiento, realizado el pasado 17 de abril en el barrio Centenario, reveló una infraestructura dedicada al procesamiento de drogas a gran escala. Según la fiscalía, se secuestraron 34 kilos de Cannabis Sativa (equivalentes a 68.000 dosis).

Durante el procedimiento también se dio con un invernadero de cultivo con iluminación LED y sistemas de extracción de aire y $1.567.000 en efectivo, así como una máquina contadora de billetes.

En el lugar también había elementos de fraccionamiento, balanzas de precisión y gran cantidad de bolsas tipo «Ziploc».

«El valor de mercado de la sustancia incautada asciende a los $680 millones«, precisaron las autoridades durante la conferencia de prensa.

Prisión preventiva y medidas cautelares

El MPF solicitó medidas diferenciadas para los acusados basándose en los riesgos procesales y la situación familiar. Para el hombre el juez de garantías Maximiliano Bagnat dictó dos meses de prisión preventiva (la fiscalía había solicitado seis) por existir riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Para la mujer en tanto, se dispuso la prohibición de salir de Chos Malal y la obligación de presentarse semanalmente en una comisaría. Esta medida menos restrictiva responde a que la imputada ejerce el cuidado de la hija menor de edad de la pareja.

Aunque la fiscalía solicitó el embargo de cuentas bancarias e inhibición de bienes, el juez Bagnat rechazó dicho pedido en esta instancia.

El secuestro más grande de la historia reciente

Este operativo marca un hito para la provincia. El fiscal general José Gerez, quien viajó a la localidad junto al ministro de Seguridad Matías Nicolini, destacó que se trata del hallazgo más significativo desde febrero del año pasado, cuando Neuquén comenzó a investigar el microtráfico de forma autónoma.

El desglose final de la droga secuestrada arrojó un total de 22.079 gramos de Cannabis ya procesada, sumados a 44 plantas que, una vez procesadas, habrían generado otros 12.000 gramos de sustancia para la venta.