Descarado clientelismo en Río Negro

*por Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

1º) En mayo del año 2021, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior Silvina Batakis llamó para interiorizarse y advertir por el pase a planta permanente de 2.000 contratados, decisión que la Legislatura formalizó en agosto del mismo año.

2º) En el año 2020 el Ipross debía a sus prestadores 2.000 millones de pesos y la administración provincial pretendía incorporar a la obra social a miles de personas sin que las mismas hayan hecho aportes previos a la institución (los mismos no eran empleados provinciales), todo esto con fin clientelista electoral.

3º) La provincia malversa millones de pesos en propaganda publicitaria abusiva por todos los medios disponibles posibles, radiales, televisivos, gráficos, redes sociales etc.

Podría seguir enumerando dislates como los mencionados, pero resumiendo los mismos y otros (dislates) generaron una deuda provincial de 65.000 millones de pesos al 26 de julio del año 2022.

La misma va a recaer sobre los habitantes independientes, (entiéndase como tales los que no reciben una moneda del Estado); ellos son los únicos que generan recursos económicos válidos que luego son malversados por la administración. Estos ciudadanos a los que la provincia debería servir son destratados, sometiéndolos al cumplimiento de leyes abusivas y dolosas, dudosos decretos, excesivos impuestos como el Inmobiliario, que a junio de este año solamente lo pagó el 50% de los contribuyentes y seguramente en poco tiempo más no lo va a pagar nadie. El negociado de la política provincial se sirve de los ciudadanos, convirtiéndolos en esclavos y los ultraja.

En fin, que yo sepa Weretilneck, antes de dedicarse a la política nunca tuvo un emprendimiento productivo, tiraba cartas de tarot, Arabela Carreras no sé qué lanza pero seguro que no son buenas ideas.