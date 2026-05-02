Semana clave para la IA: inversiones, juicios y nuevas regulaciones sacuden al sector

El pulso de la inteligencia artificial volvió a marcar la agenda tecnológica global esta semana, con anuncios, disputas y regulaciones que reflejan un escenario cada vez más competitivo y en transformación.

Por un lado, Google inició en India la construcción de su mayor centro de IA fuera de Estados Unidos. El proyecto, con una inversión de 15.000 millones de dólares en Visakhapatnam, apunta a consolidar al país asiático como un nodo clave en infraestructura digital y procesamiento de datos a gran escala, en un contexto de creciente demanda energética y tecnológica para entrenar modelos avanzados.

En paralelo, la industria enfrenta tensiones internas. Elon Musk y Sam Altman se cruzan en un juicio que podría redefinir el modelo de desarrollo de la IA. El magnate acusa a OpenAI de abandonar su misión original sin fines de lucro, mientras la compañía sostiene que la demanda responde a intereses competitivos. El fallo podría sentar precedentes sobre quién controla estas tecnologías y con qué fines.

Al mismo tiempo, crece la presión regulatoria. La Unión Europea acusó a Meta de permitir el acceso de menores de 13 años a Facebook e Instagram, en posible violación de sus propias normas y de la legislación comunitaria. El caso podría derivar en sanciones millonarias y forma parte de un endurecimiento más amplio en la protección de menores en entornos digitales.

Por último, el avance de la IA también plantea desafíos en torno a la identidad digital. En ese marco, YouTube lanzó una herramienta para detectar “deepfakes” y permitir a artistas y celebridades identificar y solicitar la eliminación de contenidos falsos generados con inteligencia artificial, en respuesta a la proliferación de videos hiperrealistas.

Entre inversiones multimillonarias, disputas judiciales y nuevas regulaciones, la semana dejó en claro que la inteligencia artificial ya no es solo una promesa tecnológica, sino un terreno de disputa económica, política y cultural a escala global.