Patricio Oschlies , DNI 21.644.451

Buenos Aires

En estos tiempos de auge de la desinformación en entornos digitales, es más necesaria que nunca la alfabetización informacional. Sería positivo que, por ejemplo, en las escuelas se pudiera capacitar a los más jóvenes a reconocer cuándo y dónde obtener información verificada, cómo evaluarla de manera crítica, y de qué forma usarla y transmitirla sin hacer daño a otros.

Es sabido que la desinformación está haciendo un enorme mal en muchos aspectos. Con información veraz y fiable se pueden tomar decisiones acertadas, basadas en hechos y situaciones reales. Y así mejorar la vida y la convivencia en nuestra sociedad. Atentamente,