Una transformación de US$ 7 millones en Viedma: comenzó la renovación del Centro Cultural

La transformación del Centro Municipal de Cultura de Viedma ya comenzó. La obra, que representa una inversión de $11.206 millones (US$7,3 millones) según la cotización del BNA, atraviesa su primera etapa con trabajos de desarme y demolición en distintos sectores del edificio, como parte de un proyecto que busca renovar uno de los espacios culturales más tradicionales de la capital rionegrina.

La intervención es ejecutada por el Gobierno de Río Negro y cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El proyecto contempla la ampliación y refuncionalización de 3.451 metros cuadrados, con nuevos espacios, mejoras en la infraestructura y equipamiento de última generación.

Según explicó el inspector general de obra del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Víctor Margiotta, los preparativos comenzaron el 1 de septiembre. A casi dos meses del inicio, los trabajos avanzan de acuerdo con el cronograma previsto, con tareas de desarme y demolición.

Cómo cambiará el Centro Cultural de Viedma

Uno de los principales cambios estará vinculado con la circulación y los accesos al edificio. El proyecto contempla trasladar el ingreso principal hacia el sector de la costanera, una modificación que permitirá reorganizar los espacios interiores.

«El proyecto gira el acceso a otro lugar, a la zona de la costanera», explicó Margiotta. Además, se incorporará un acceso secundario con ascensor para facilitar el ingreso de personas con movilidad reducida.

Comenzó la renovación del Centro Cultural de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Entre las modificaciones previstas también se encuentra la incorporación de un salón de danzas en la planta alta, además de la ampliación de los espacios administrativos y la construcción de nuevos camarines.

Una sala principal con capacidad para 600 espectadores

La renovación alcanzará también a uno de los sectores centrales del edificio: la sala mayor. El proyecto incluye la modernización del sistema de sonido, la actualización del equipamiento y la incorporación de palcos.

Primeros trabajos para renovar el Centro Cultural de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Con estas intervenciones, el espacio tendrá capacidad para recibir a 600 espectadores y contará con mejores condiciones para el desarrollo de espectáculos, actividades artísticas y propuestas culturales.

La obra busca dotar a Viedma de un edificio moderno y equipado, preparado para ampliar la oferta cultural y mejorar las condiciones de quienes participan de sus actividades.

Una de las obras financiadas por la CAF en Río Negro

La refuncionalización del Centro Municipal de Cultura forma parte del paquete de infraestructura que Río Negro ejecuta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Comenzaron las demoliciones en el Centro Cultural. Foto: Marcelo Ochoa.

El programa contempla una inversión cercana a los US$ 140 millones y comprende 12 proyectos vinculados con agua potable, saneamiento, desagües pluviales e infraestructura vial en distintas localidades de la provincia.

En Viedma, además de la renovación del Centro Cultural, el financiamiento alcanza a la mejora del acceso al aeropuerto Gobernador Castello, mediante las rutas provinciales 1 y 51.