Volcó un camión sobre la Avenida Argentina de Neuquén este miércoles

Un camión volcó sobre la Avenida Argentina de Neuquén este miércoles por la mañana. Según las primeras informaciones se habría quedado sin freno.

En la imagen se puede ver como quedó tendido en un sector de la barda sobre uno de sus laterales . Fue a la altura de Albardón, en inmediaciones a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.

Hay personal policial y de bomberos en el lugar. Temporalmente estuvo interrumpida la mano que va de norte a sur.

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