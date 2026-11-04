Neuquén anunció una inversión de US$ 90 millones para llevar gas de Vaca Muerta a la Región de los Lagos

El gobierno de Neuquén anunció una inversión de 90 millones de dólares para garantizar el abastecimiento con gas de Vaca Muerta a Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. El proyecto contempla la construcción de 118 kilómetros de nuevos ductos y la adecuación de tres plantas compresoras de Transportadora de Gas del Sur (TGS).

La iniciativa apunta a beneficiar a más de 24.500 usuarios y permitir modificar el esquema actual de suministro de esas localidades, que actualmente reciben gas desde Chubut a través del sistema Cordillerano.

Con la nueva infraestructura, el objetivo es abastecerlas desde Plaza Huincul, con producción de la formación no convencional, según explicó el gobernador Rolando Figueroa al presentar un balance de gestión desde Junín de los Andes.

De acuerdo a las previsiones oficiales, se espera que los trabajos comiencen durante 2027 y tengan un plazo estimado de ejecución de 18 meses. De esta manera, se espera completar la provisión con gas de Vaca Muerta en aproximadamente dos años.

Cómo será el nuevo esquema de abastecimiento

El proyecto prevé la construcción de nuevos tramos de gasoducto bajo el sistema de loop, que consiste en incorporar ductos paralelos a los existentes para ampliar la capacidad de transporte. A esto se sumará la adecuación de tres plantas compresoras de TGS, necesarias para impulsar el gas a través de la red.

La Provincia reunió a Camuzzi, Cammesa, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y TGS para avanzar en la iniciativa y coordinar las inversiones en infraestructura. El trazado partirá desde Plaza Huincul y permitirá fortalecer el suministro hacia las localidades cordilleranas de Neuquén. También estará destinado a localidades de Río Negro.

Actualmente, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura dependen del gas que llega desde Chubut mediante el gasoducto Cordillerano. Ese sistema recibió inversiones acordadas entre Camuzzi y los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, que permitieron habilitar nuevas factibilidades de suministro.

El argumento económico detrás de la inversión

Figueroa destacó que el cambio en el origen del gas también tendrá un efecto sobre los ingresos provinciales, ya que permitirá que las regalías correspondientes a la producción consumida se reinviertan en Neuquén.

«Si nosotros nos abastecemos de Vaca Muerta, las regalías se van a pagar a la provincia de Neuquén, con lo cual es un repago que tenemos con los años», explicó el mandatario.

En ese sentido, sostuvo que la inversión permitirá fortalecer la infraestructura energética y generar un retorno para las cuentas provinciales a medida que se reemplace el suministro proveniente de Chubut.

«Este gasoducto se va a terminar pagando solo, por el transcurrir de los años», afirmó. El gobernador también vinculó la iniciativa con la posibilidad de acompañar el crecimiento demográfico y económico de las localidades cordilleranas, además de generar condiciones para nuevas actividades productivas, inversiones y urbanizaciones.

Durante su presentación, Figueroa también se refirió a la Tarifa Neuquina, el esquema anunciado días atrás para reducir el costo de la energía para los usuarios residenciales. También advirtió que se trata de una política que busca reducir el costo de la energía para los usuarios residenciales, mediante «un esquema de esfuerzos compartidos entre la Provincia y los municipios».

El mandatario explicó que la iniciativa se basa en un mecanismo de esfuerzos compartidos entre la Provincia y los municipios. Los gobiernos locales también participan mediante la reducción de los componentes que cobran al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). «La transformación del Neuquén post Vaca Muerta ya comenzó», concluyó.