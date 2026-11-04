«Me encomiendo a sus oraciones»: el papa León XIV ratificó que el viernes inicia su gira por Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV confirmó de forma personal y pública que este viernes 6 de noviembre despegará hacia Sudamérica para dar inicio a su postergada gira apostólica, ratificando su llegada a la Argentina el próximo domingo 8.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales a solo dos semanas de haber sido operado del pulmón en el hospital Gemelli de Roma, el líder de la Iglesia Católica llevó tranquilidad a los fieles, confirmó su óptima evolución y pidió acompañamiento espiritual para afrontar el exigente itinerario de 11 días.

El mensaje completo del papa León XIV

El Pontífice de 71 años apeló a la cercanía de la comunidad internacional antes de subirse al avión que lo depositará primero en Montevideo:

«El viernes viajaré a Sudamérica para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y nos anime a seguir proclamando con alegría el Evangelio».

On Friday, I will travel to South America to visit #Uruguay, #Argentina, and #Peru. I entrust myself to your prayers, so that this journey may strengthen faith, renew hope, rekindle the fire of charity, and encourage us to continue joyfully proclaiming the Gospel. #ApostolicJourney — Pope Leo XIV (@Pontifex) November 4, 2026

El posteo funcionó como la luz verde definitiva para los comandos de seguridad y los equipos de logística desplegados en la región, que aguardaban con cautela los últimos partes médicos postoperatorios.

La hoja de ruta de la gira sudamericana

El viaje apostólico marcará la primera visita de un Santo Padre a suelo argentino en casi 40 años, en el marco de una gira internacional que abarcará tres países: