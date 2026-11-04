Se termina Mercurio retrógrado: los 5 signos que podrían recibir buenas noticias en noviembre

Mercurio retrógrado llega a su fin el viernes 13 de noviembre de 2026 y, según la astrología, comienza una etapa favorable para recuperar la claridad, resolver malentendidos y avanzar con decisiones que habían quedado pendientes.

Después de casi tres semanas de retrogradación en Escorpio, Mercurio retomará su movimiento directo, un acontecimiento que dentro del horóscopo se interpreta como el cierre de un período de revisión y el inicio de nuevas oportunidades.

Aunque este cambio involucra simbólicamente a todo el zodíaco, cinco signos podrían sentirse especialmente favorecidos en cuestiones relacionadas con el trabajo, el amor y los proyectos personales.

Cuándo termina Mercurio retrógrado en noviembre de 2026

Mercurio comenzó su retrogradación el 24 de octubre de 2026 y volverá a su movimiento directo el viernes 13 de noviembre, aproximadamente a las 12:53 de Argentina, en el signo de Escorpio.

En astrología, Mercurio está asociado con la comunicación, el pensamiento, los viajes, los acuerdos y la organización cotidiana.

Durante su retrogradación, tradicionalmente se recomienda revisar decisiones, prestar atención a los detalles y evitar conclusiones apresuradas.

Con su regreso al movimiento directo, la interpretación astrológica propone una etapa de mayor claridad para retomar conversaciones, organizar proyectos y avanzar con asuntos pendientes.

Sin embargo, Mercurio permanecerá en su denominada sombra posretrógrada hasta el 30 de noviembre, por lo que los astrólogos consideran que la transición será gradual.

Los 5 signos que podrían recibir buenas noticias cuando termine Mercurio retrógrado

Escorpio: se destraban decisiones importantes

Escorpio será uno de los protagonistas de este cambio planetario, ya que Mercurio retoma su movimiento directo dentro de su signo.

Las próximas semanas podrían representar una oportunidad para aclarar situaciones personales, recuperar la confianza y tomar decisiones que venían postergándose.

En el amor, las conversaciones sinceras permitirían comprender mejor las necesidades de cada persona.

Consejo astrológico: aprovechá este período para expresar tus ideas con claridad y avanzar sin apurarte.

Géminis: nuevas oportunidades laborales

Para Géminis, regido por Mercurio, el final de la retrogradación simboliza una etapa de reorganización y mayor claridad.

Los asuntos laborales, las rutinas y los compromisos cotidianos podrían comenzar a ordenarse.

También será un buen momento para retomar proyectos, revisar propuestas y resolver cuestiones que habían quedado pendientes.

Consejo astrológico: organizá tus prioridades y concentrá tu energía en objetivos concretos.

Virgo: llegan respuestas que estabas esperando

Virgo, otro signo regido por Mercurio, podría encontrar en este movimiento una oportunidad para mejorar la comunicación.

Según la astrología, las próximas semanas serán favorables para resolver malentendidos, retomar conversaciones y aclarar acuerdos personales o profesionales.

Una respuesta pendiente o una charla importante podría aportar una nueva perspectiva.

Consejo astrológico: escuchá con atención y evitá sacar conclusiones antes de contar con toda la información.

Tauro: una nueva etapa en las relaciones

Para Tauro, el final de Mercurio retrógrado en Escorpio se vincula especialmente con las relaciones de pareja y las asociaciones.

Podría ser un momento propicio para resolver diferencias, revisar acuerdos y recuperar el diálogo con personas importantes.

En el amor, la comunicación será fundamental para construir vínculos más equilibrados.

Consejo astrológico: buscá acuerdos que respeten tanto tus necesidades como las de los demás.

Sagitario: claridad para cerrar una etapa

Sagitario podría experimentar este cambio como una invitación a dejar atrás preocupaciones y recuperar el entusiasmo.

El final de la retrogradación se relaciona simbólicamente con la necesidad de ordenar pensamientos, cerrar asuntos del pasado y prepararse para nuevos comienzos.

Con la llegada de su temporada zodiacal el 22 de noviembre, Sagitario tendrá además un nuevo impulso para revisar sus metas personales.

Consejo astrológico: aprovechá estos días para definir qué querés dejar atrás y hacia dónde deseás avanzar.

Qué hacer cuando termina Mercurio retrógrado: las recomendaciones de la astrología

El regreso de Mercurio a su movimiento directo se interpreta como una oportunidad para pasar de la reflexión a la acción.

Entre las recomendaciones simbólicas para acompañar esta etapa se destacan:

Retomar conversaciones pendientes: buscar soluciones a malentendidos y diferencias.

buscar soluciones a malentendidos y diferencias. Revisar proyectos personales: organizar ideas antes de dar nuevos pasos.

organizar ideas antes de dar nuevos pasos. Ordenar compromisos: prestar atención a fechas, acuerdos y responsabilidades.

prestar atención a fechas, acuerdos y responsabilidades. Fortalecer la comunicación: expresar necesidades y expectativas de manera clara.

expresar necesidades y expectativas de manera clara. Evitar decisiones impulsivas: aprovechar la claridad sin perder de vista los detalles.

Mercurio directo y Venus directo: dos cambios importantes en noviembre

El final de Mercurio retrógrado coincide con otro acontecimiento del calendario astrológico: Venus también retoma su movimiento directo entre el 13 y el 14 de noviembre, según el huso horario.

Venus, asociado con el amor, los vínculos y los valores personales, finaliza así su retrogradación en Libra.

Desde la interpretación astrológica, la combinación de ambos movimientos representa una etapa de revisión que comienza a cerrarse, especialmente en asuntos sentimentales, acuerdos y decisiones personales.

Para Escorpio, Géminis, Virgo, Tauro y Sagitario, la segunda mitad de noviembre aparece como un período simbólicamente favorable para recuperar la confianza, mejorar la comunicación y avanzar con nuevos objetivos.

Las predicciones forman parte de las creencias e interpretaciones astrológicas y no implican que los movimientos planetarios determinen acontecimientos personales.