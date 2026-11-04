Mapa: cuál es la mejor ruta para viajar a Buenos Aires desde Neuquén y Río Negro durante la visita del papa León XIV

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina genera una profunda expectativa en comunidades de todo el territorio nacional, movilizando a creyentes y referentes sociales que ya organizan sus agendas.

Para la región norpatagónica, este acontecimiento se instala como un hecho de masiva convocatoria federal, impulsando a miles de viajeros a planificar con antelación los traslados hacia los puntos donde se desarrollarán las ceremonias principales.

En las distintas localidades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, la noticia despertó una inmediata organización logística tanto en parroquias como entre particulares. Las consultas sobre las opciones de transporte, las condiciones de las rutas y las alternativas de alojamiento se multiplican por estos días, reflejando el impacto cultural y espiritual que la presencia del Santo Padre representa para el interior del país en un momento de especial atención a la agenda social.

Debido al variado estado de las rutas dentro de la región, existe la incógnita de cuál puede ser el mejor camino para llegar a la capital nacional para manejar con el menor riesgo posible a la integridad de los ocupantes y el vehículo.

El papa León XIV confirmó que vendrá a Argentina, Perú y Uruguay. Foto: Vatican News.

De la Patagonia al Obelisco: el itinerario clave para unir el Alto Valle con Buenos Aires

El viaje por tierra desde la capital neuquina hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) demanda recorrer más de 1.250 kilómetros a través de extensas geografías, exigiendo una planificación rigurosa de los tramos y las paradas intermedias.

Tomando como punto de partida la ciudad de Neuquén, el trayecto inicial se enfila por la ruta 22, conectando con las localidades de Cipolletti, Allen, General Roca, Cervantes, Mainqué, Huergo, Godoy y Regina que facilitan el avance hacia el noreste patagónico y La Pampa.

La primera gran escala técnica será en Río Colorado, en la provincia de Río Negro, un punto clave de abastecimiento tras dejar atrás el tramo inicial del Alto Valle. Este primer sector de la travesía combina tramos de rutas nacionales muy transitadas por el transporte de carga y vehículos particulares.

En la salida de Río Colorado, se localizan 8 kilómetros aproximadamente de ripio y camino con varios pozos, por lo cual resulta fundamental mantener una velocidad prudente y respetar los controles viales apostados en los accesos interprovinciales.

Superada la zona rionegrina, la ruta continúa en la provincia de La Pampa hasta alcanzar su capital, Santa Rosa, ubicada a mitad de camino del recorrido total. Esta ciudad se consolida como el sitio ideal para descansar, realizar revisiones mecánicas completas a los vehículos y reponer energías antes de encarar la recta final hacia Buenos Aires, dado que el cansancio acumulado empieza a pesar tras varias horas al volante.

Desde Santa Rosa, el itinerario prosigue hacia el este ingresando al territorio bonaerense a través de rutas que conectan con la red vial hacia el centro del país y la franja atlántica. En este tramo, el paisaje rural va transformándose paulatinamente en corredores de mayor densidad vehicular, con la aparición de numerosos cruces, zonas urbanas y peajes que regulan el flujo constante hacia la Capital Federal.

Finalmente, tras completar aproximadamente unas 16 horas y media de manejo efectivo sin contar paradas prolongadas, el viajero arriba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ingreso final a CABA requiere máxima atención debido al complejo entramado urbano, los accesos por autopistas y la congestión típica del tránsito metropolitano, coronando un periplo de profunda significación para quienes emprenden esta travesía desde el corazón de la Patagonia.

Los posibles riesgos y demoras de optar por la ruta provincial 6

A la hora de diagramar la hoja de ruta hacia el norte del país, varios conductores coinciden en desaconsejar el uso de la ruta provincial 6 como alternativa de conexión rápida. Si bien en los mapas puede presentarse como un atajo tentador para acortar distancias geográficas, el estado actual presenta varios daños estructurales que complican la circulación y multiplican los riesgos para los conductores.

La ruta 6 de Río Negro. Foto Archivo

El principal inconveniente radica en que gran parte de este trazado se encuentra con escaso o nulo asfalto, reduciéndose a caminos de ripio consolidado, tierra y huellas que sufren constantes deterioros debido al paso de vehículos pesados y a las inclemencias climáticas de la región. Transitar por estos sectores sin la pavimentación adecuada no solo castiga severamente la suspensión, los neumáticos y los bajos de los vehículos, sino que también eleva exponencialmente las chances de sufrir roturas mecánicas imprevistas lejos de centros de asistencia.