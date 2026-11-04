Nación modificó la privatización del Belgrano Cargas: nueva fecha para la licitación y cambios en los requisitos

Nación aplicó cambios en el cronograma licitatorio de la privatización de Belgrano Cargas y ajustó los requisitos para participar del proceso. La medida se informó mediante la publicación del Boletín Oficial en el cual se destalla nuevas exigencias técnicas y financieras.

Privatización de Belgrano Cargas: los cambios aplicados

La licitación abarca la concesión de vías, inmuebles aledaños y talleres de las líneas de carga General Belgrano, San Martín y Urquiza, con opción de compra de material rodante, en el marco de la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A.

El Gobierno explicó que, ante las múltiples consultas y solicitudes formuladas por las empresas interesadas en la licitación que expresaron la necesidad de contar con más tiempo para realizar inspecciones in situ, se dispuso una reprogramación de los plazos contractuales.

En este sentido informaron que el plazo para realizar consultar al pliego se extendió hasta el 3 de diciembre de 2026 a las 10 hs. La presentación de ofertas se podrá realizar hasta el 21 de diciembre a las 09:59 hs y la etapa 1 de apertura de ofertas será en la misma fecha a las 10 hs.

Asimismo, se introdujeron precisiones operativas y aclaraciones a las reglas del procedimiento. Respecto a la cotización del peaje máximo, se fijó que la tarifa propuesta podrá expresarse con hasta cinco decimales en dólares por tonelada/kilómetro bruta (US$/TKM).

También se precisó el marco constitutivo de las Sociedades de Propósito Específico (SPE) que suscribirán los contratos de concesión y se fijaron pautas para quienes manifiesten la intención de solicitar beneficios bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sobre este punto, se determinó que por cada línea se podrá optar excluyentemente por una Oferta A o B, alternativa vinculada a la decisión de solicitar o no la adhesión al régimen.

En caso de presentar esta variante, se deberá constituir una segunda garantía de mantenimiento de oferta en idénticas condiciones a la primera. La norma aclaró que dicho planteo no garantiza que la adhesión sea aprobada.

En cuanto a los requisitos financieros, la solvencia económica podrá acreditarse a través de hasta dos socios financieros, quienes deberán cumplir individualmente con índices de liquidez y solvencia mayores o iguales a uno, lo que favorece a los consorcios integrados por varios actores.

De postularse a más de una línea férrea, el oferente tendrá que acreditar debidamente el patrimonio neto de cada una, demostrando capacidad para la operación conjunta. En el plano técnico, el socio técnico deberá mantener una participación accionaria mínima del 10% con derecho a voto durante al menos 180 días posteriores a la habilitación de las obras obligatorias u optativas. En tanto, los Contratistas Nominados asumirán responsabilidad solidaria e ilimitada por idéntico período.