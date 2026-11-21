Cipolletti

Carlos Hernalz

No hay agradecimiento posible que se pueda expresar en palabras ante la encomiable labor que ejercen día a día.

Cada enfermera/o es única e irrepetible. Parecen frágiles, pero son aguerridas/os, son una antorcha viviente en la oscuridad del dolor.

Desafían todo tipo de adversidad que se presenta y dan su sonrisas, caricias y palabras de afecto para todo aquel paciente que lo requiera.

Brindan AMOR a los semejantes, desvelos, protección y horas de entrega.Ante lo imposible siempre encienden una luz de esperanza.Por eso hoy hago llegar a ustedes desde lo más profundo de mi corazón un afectuoso saludo y reconocimiento.