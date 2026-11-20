El acto de firma lo encabezó el gobernador Rolando Figueroa y el country manager de Pluspetrol, Julián Escuder (Foto: Gentileza)

Tras la firma de un convenio entre Provincia y una operadora en el área de Vaca Muerta dos localidades incorporarán espacios destinados a sostener el servicio de salud. Se trata de un centro de salud en Añelo y un establecimiento para salud mental, en Rincón de los Sauces.

Los acuerdos de colaboración entre las partes buscan respaldar la atención sanitaria, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional que presentan ambas localidades por la actividad hidrocarburífera.

Fueron rubricados entre el gobernador Rolando Figueroa y el gerente general de Pluspetrol, Julián Escuder. En total, implica un desembolso de US$490 mil para los dos lugares.

En el caso de Añelo, se construirá un nuevo centro de salud en el barrio Nuevo Horizonte, de la zona de La Meseta y se destinarán US$300 mil. Mientras que a Rincón de los Sauces le corresponderán US$190 mil para la creación de un centro de día para la atención de salud mental.

El objetivo es que se fortalezca el sistema de salud provincial en aquellas localidades donde la compañía desarrolla sus actividades. El ministro de Salud, Martín Regueiro mencionó que «la articulación con la industria también da beneficios a la comunidad».

Agregó que se avanzó en «una inversión que va a hacer Pluspetrol para poner en valor el centro de día de Rincón de los Sauces, donde estaba antes el hospital viejo, para permitir que los equipos de salud mental trabajen mejor y abordar problemáticas de salud mental, incluido lo que son consumos problemáticos».

Sobre el centro de salud de Añelo se indicó que constará de consultorios de odontología y de medicina general, office de enfermería, vacunatorio, pediatría e imágenes. «Son centros que nos permiten después hacer una segunda etapa de crecimiento. Es un modelo que venimos implementando y que viene funcionando muy bien».

“Pluspetrol nos colabora y nos ayuda para que podamos avanzar en esta lógica de permitir el acceso a la salud”, señaló y agregó que “la articulación de la industria con los municipios y la Provincia permite que lleguemos a la gente», concluyó.

Desde la compañía, Escuder subrayó que hoy están «más concentrados en Rincón de los Sauces y Añelo». Destacó que los dos proyectos son muy importantes y están relacionados a la salud mental. Valoró la «articulación que hemos hecho con el Gobierno de la provincia, con el ministerio de Salud y con los intendentes, identificando las necesidades de la gente y pudiendo contribuir en aquello que realmente es necesario».

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la firma junto al country manager de Pluspetrol, Julián Escuder

La opinión de los municipios

La inversión en una de las áreas más sensibles, como es salud, provocó el agradecimiento y satisfacción entre las autoridades locales. La intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda aseguró que este convenio refuerza «el sistema sanitario, en cuanto a lo que tiene que ver con salud mental y adicciones».

Recordó que el sitio donde se emplazará el centro «es un lugar que fue el primer hospital de la localidad y luego el museo municipal».

En tanto, el intendente de Añelo, Fernando Banderet, explicó que la nueva infraestructura sanitaria «impacta y es una de las necesidades». Dijo que la localidad «viene con un crecimiento migratorio muy fuerte». El futuro centro estará en el sector donde ya exiten 700 familias instaladas y para el próximo año se prevé la entrega de 680 nuevos lotes.

El director del hospital de Añelo, Nicolás Ochoa, explicó que «va a tener un impacto muy grande sobre la comunidad». Estimó que aproximadamente unas 60 personas trabajarán en el nuevo establecimiento, que tendrá más de 500 metros cuadrados. “Esperamos lograr paliar un poco la demanda que tenemos en salud, que es muy grande”, aseveró.