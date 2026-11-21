Zapala

Dr. Hector Luis Manchini

DNI 7779947

Abogado – Ex Juez de la Camara en todos los Fueros de Zapala

Cuando se reclama en los tribunales competentes la residencia de un niño formulada por alguno de los progenitores la decisión debe ajustarse como se ha dictaminado en varios casos debe tenerse en cuenta no solo los argumentos de la parte peticionante sino que debe atenderse al interés primordial del niño contemplada en la Convención sobre los Derechos del Niño, ley 26061 y arts. 639 y 706 del CCyC por ello en el caso que desarrollamos el a quo otorgó preferencia decisoria a aquello que en este caso resulta más adecuado para preservar el desarrollo integral del menor y así atendiendo que el cambio de residencia importa modificar o alterar diversas dimensiones estructurales de la vida del menor esto es: cambio de residencia, escuela, cotidianeidad, vínculos presenciales y sustancialmente la modalidad de comunicación con el progenitor no conviviente.

En coincidencia con lo expuesto se apunta que el niño logró estabilidad en la provincia de San Juan, en particular estabilidad en la escolaridad, terapia y vínculos familiares destacándose por último que aunque se otorgue pleno valor a la voluntad del niño, debe considerarse en la decisión final que el pedido de la madre comprende la realización de vínculos significativos con ambos progenitores que se logre la continuidad de la trayectoria escolar y la preservación de su entorno cotidiano junto a la protección de su desarrollo integral.

Fallo de Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de la provincia de San Juan.

En suma, en tanto no hay una consideración en la solicitud efectuada por la madre que acredite sin duda que el cambio de residencia provocaría un beneficio ostensible y claro en favor del niño conforme lo reclama el sustento normativo indicado más arriba.