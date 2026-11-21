Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Néstor O. Beola – MN 34.829

Médico Pediatra – Diplomado en Salud Pública U.B.A.

Ex Director del Policlínico Sierra Grande (1984-1993)

En su día, sábado 21 de noviembre, envío mis saludos al personal de enfermería, en particular a quienes se desempeñaron o lo hacen actualmente en el Hospital de Sierra Grande “Dr. Osvaldo P. Bianchi”, por su compromiso, profesionalismo, dedicación y calidad humana en la atención de los pacientes, aún en circunstancias y condiciones edilicias muy dificultosas.

Su permanente acompañamiento, atención y contención de los pacientes internados y sus familiares, observación y comunicación a los médicos tratantes resultan fundamentales para brindarles una asistencia más segura, integral, afectuosa y de calidad, cualidades que pude compartir con ellos durante mis 19 años de residencia en la ciudad, hasta el año 1993.

Mi sincero reconocimiento por la silenciosa, permanente, a veces poco reconocida y muy valiosa tarea que realizan diariamente.

Feliz día!

