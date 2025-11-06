Dolo eventual por conducir alcoholizado

Dr. Héctor Luis Manchini DNI 7.779.947

Abogado, ex Juez

ZAPALA

Con fecha 3/11/2025 en la intersección de la ruta 197 y Mendoza de José C. Paz, circulaba un vehículo Renault 12 en el viajaban 5 personas, que colisionó con una pick up Volkswagen Amarok conducida por un joven que estaba alcoholizado en tanto del análisis de sangre y orina presentaba 3,01 gr de alcohol en sangre. Fallecieron los padres de los 3 niños que debieron ser internados, la mayor se encontraba en grave estado de salud.

Según el diario citado el conductor de la Amarok sería un conocido relacionista público de la zona y se le imputa el delito de homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas. A juicio del suscripto no corresponde, pues con la intoxicación alcohólica comprobada, la calificación que corresponde al ilícito es la de homicidio con dolo eventual que prevé una pena de 25 años.

El conductor de la Amarok no podía ignorar que con 3,01 gr de alcohol en sangre estaba lejos de poder realizar las maniobras evitativas ante cualquier escollo vial. Por todo ello la figura del dolo eventual es de aplicación rigurosa en este supuesto donde su marcada imprudencia hizo trizas a toda una familia.

Atentamente

