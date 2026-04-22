Murió un moticiclista en un grave accidente sobre la Ruta 7 en Neuquén: piden circular con extrema precaución

Durante las primeras horas de este miércoles 22 de abril se registró un siniestro vial que dejó como resultado una víctima fatal. El hecho involucró a un camión y una moto.

Por este grave hecho se registran demoras y restricciones en el tránsito de la Ruta Provincial 7, sobre todo en la vía que va desde Neuquén a Centenario. Piden circular con cuidado.

Qué se sabe sobre el accidente en el que murió un moticiclista sobre la Ruta 7 en Neuquén

El incidente ocurrió minutos antes de las 7 cerca del sector conocido como Cañadón de las Cabras, precisamente a la altura del puente de Mercantiles.

Si bien se desconoce cómo fue el siniestro, las primeras informaciones reveladas indican que un camión habría impactado contra un motociclista ocasionando su despiste. Trascendió que el conductor de la moto, de aproximadamente 40 años, murió casi en el acto.

Por su parte desde la Policía de Neuquén indicaron que hasta no terminar con la intervención en el lugar, no brindarán detalles de lo sucedido.

En el episodio trabaja personal de la comisaría Cuarta de Alta Barda, División Tránsito, Gendarmería y Salud.