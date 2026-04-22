Fuerte choque sobre la Ruta 22 en el Alto Valle: cuatro personas fueron trasladadas a Huergo

La Ruta Nacional 22 fue escenario de otro incidente vial. Este miércoles 22 de abril, minutos después de las 7, se registró un choque que generó algunas restricciones en el tránsito aunque sin mayores complicaciones.

Choque en la Ruta 22: lo que se sabe del hecho

El hecho ocurrió en el kilómetro 1155, entre Cervantes y Mainqué. El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, confirmó lo ocurrido a Diario RÍO NEGRO y detalló que los protagonistas fueron dos vehículos, un Chevrolet Prisma en el que circulaban tres personas y un Fiat Palio abordado solo por una.

Según la información aportada, se determinó que el impacto se originó cuando el Prisma que circulaba por la autovía en sentido este-oeste impacta con el Fiat Palio cuando este, que circulaba en la misma dirección, intentó ingresar a la Ruta desde la colectora. Debido al fuerte choque, el Prima terminó contra un poste de luz.

Foto: Juan Thomes

Afortunadamente no hubo heridos de gravedad, pero se logró confirmar que las cuatro personas involucradas fueron trasladadas en ambulancia al hospital de Huergo para un mayor control médico.