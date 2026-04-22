El nuevo destino que eligen los argentinos para comprar más barato: vuelos cortos y precios bajos

Con paquetes desde poco más de $500.000 por dos noches, Asunción se posiciona como una opción accesible para viajes cortos enfocados en compras.

El mapa de escapadas empieza a moverse. A los destinos tradicionales se suman nuevas opciones que, sin hacer demasiado ruido, ganan terreno entre los argentinos que buscan viajes cortos. En ese escenario, Asunción aparece como una de las ciudades que más crece de cara al fin de semana largo del 1° de mayo, impulsada por una combinación de precios accesibles, buena conectividad y un perfil cada vez más definido.

En el caso de Asunción, el atractivo está puesto en el turismo de compras. En un contexto donde otros destinos de la región, como Chile, perdieron parte de su ventaja en algunos rubros, la capital paraguaya vuelve a captar interés. A eso se suma un dato clave: la cercanía. Con vuelos directos de poco más de dos horas desde Buenos Aires y tarifas competitivas, se convierte en una opción viable incluso para escapadas de dos o tres días. Hoy, un paquete de dos noches con vuelo y alojamiento en hotel cuatro estrellas parte desde los $543.707 por persona.

Pero no es solo una cuestión de precios. Asunción ofrece una experiencia ágil: centros comerciales concentrados, variedad de productos y la posibilidad de resolver compras en poco tiempo. Para muchos viajeros, ese combo, rapidez y costo, termina inclinando la balanza.

La capital paraguaya combina compras, historia y gastronomía en escapadas de pocos días.

Detrás de este crecimiento aparece un factor común: las aerolíneas low cost y la mayor conectividad regional. Con más frecuencias y promociones, destinos que antes quedaban fuera del radar para escapadas cortas hoy se vuelven accesibles. A eso se suma un comportamiento cada vez más extendido: planificar con anticipación o esperar oportunidades de último momento para ajustar el presupuesto.

Si bien en los últimos años se posicionó entre las escapadas preferidas de los argentinos por sus precios, la ciudad ofrece también un circuito cultural y gastronómico que gana protagonismo. Su escala urbana permiten recorrer sus principales puntos en apenas tres días.

El recorrido por la ciudad deja ver contrastes marcados. Por un lado, una Asunción moderna, con torres vidriadas, rooftops y una vida nocturna activa; por otro, un centro histórico que conserva edificios del siglo XIX. Allí se destaca el Palacio de López, actual sede del Poder Ejecutivo, que funciona como uno de los símbolos más reconocibles de la capital paraguaya.

En tres días, la ciudad permite recorrer su circuito cultural y de compras más destacado.

La historia también atraviesa buena parte del circuito turístico. Conocida como la “Madre de Ciudades”, Asunción fue punto de partida de expediciones coloniales hacia distintos puntos de América. Ese pasado puede recorrerse en espacios como el Panteón Nacional de los Héroes y la Catedral Metropolitana de Asunción, dos hitos ubicados en el casco histórico que condensan parte de la identidad local.

El circuito de compras, sin embargo, sigue siendo uno de los principales motores del viaje. El Paseo La Galería y el Shopping del Sol concentran gran parte de la oferta comercial, con marcas internacionales y propuestas gastronómicas que completan la experiencia. Restaurantes, terrazas y espacios al aire libre terminan de armar una escapada que combina consumo, paseo y descanso en pocos días.