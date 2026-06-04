Don Félix Ballester, ciudadano ilustre

Freddy Reynes, DNI 7.574.296.

ALLEN

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. , a fin de solicitar la consideración de lo siguiente:

Don Félix Ballester, a sus 92 años, cada año homenajea a la Escuela 79 de Allen de la que formó parte, así como cada 25 de Mayo, sin faltar ninguno, cabalga en homenaje a su ciudad y a la Patria.

Me pareció oportuno (me tomo el atrevimiento) de acercar testimonios que resaltan la personalidad de un señor como lo es Félix, que dada su edad y permanente presencia sería un buen ejemplo de lo que debe ser un buen ser humano. Un allense y argentino que respeta y ama las tradiciones de su ciudad y sabe agradecer lo aprendido de la vida.

Félix siempre tiene un buen gesto de atención hacia sus vecinos amigos y conocidos, como debiera ser en cada ciudadano y ser humano. Cualquier pueblo estaría orgulloso de contarlo como ciudadano destacado.

Por eso, mediante esta nota, opino que la Ciudad de Allen debiera declararlo ciudadano ilustre, nadie lo merece más que él, dado que siempre defendió y nunca quiso salir de su ciudad, Allen.

Desde ya agradezco su atención. Sería una gran alegría y orgullo que Félix pudiera recibir el homenaje de su amada ciudad.

No sé si el Concejo Deliberante o el Ejecutivo de la Municipalidad de Allen respondería afirmativamente a este pedido. Ojalá la gente de Allen lea esto y lo apoye públicamente.

Saludo a ustedes con mi mayor consideración,

