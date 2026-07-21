La calefacción puede dañar tus ojos en invierno: por qué aumentan los casos de ojo seco

Uno de los problemas más frecuentes es la automedicación con gotas de venta libre, ya que muchas personas confunden el ojo seco con una alergia.

Con la llegada del frío, muchas personas encienden la calefacción sin imaginar que ese hábito cotidiano puede afectar la salud visual. En invierno, los oftalmólogos observan un aumento de las consultas por síndrome de ojo seco, una afección que provoca molestias como ardor, irritación, sensación de arenilla y visión borrosa.

Según especialistas del Hospital Universitario Austral, el problema no está en el tipo de calefacción, sino en el aire seco que generan los ambientes calefaccionados, especialmente cuando se combina con largas jornadas frente a computadoras, celulares y otros dispositivos.

¿Por qué el ojo seco empeora en invierno?

El doctor Emiliano López, oftalmólogo de la Sección Córnea del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Austral, explicó que durante el invierno «las consultas por ojo seco aumentan».

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El especialista señaló que la combinación de calefacción interior y baja humedad ambiental acelera la evaporación de la lágrima, lo que favorece la aparición o el empeoramiento de los síntomas.

A esto se suma que, durante los meses más fríos, las personas permanecen más tiempo en espacios cerrados y frente a pantallas, una situación que reduce la frecuencia del parpadeo y hace que la superficie del ojo se reseque aún más.

Quiénes tienen mayor riesgo

Si bien cualquier persona puede desarrollar ojo seco, existen algunos grupos más propensos:

Personas que utilizan pantallas durante más de seis horas por día.

Adultos mayores.

Mujeres.

Pacientes con rosácea, artritis, enfermedades tiroideas, asma, alergias o apnea del sueño.

Personas que toman medicamentos como antihistamínicos, antidepresivos o diuréticos.

El estrés, el descanso insuficiente y determinadas actividades laborales con alta exigencia visual también aumentan el riesgo.

Ojo seco o alergia: cómo diferenciarlos

Uno de los problemas más frecuentes es la automedicación con gotas de venta libre, ya que muchas personas confunden el ojo seco con una alergia.

Según López, la picazón intensa y los síntomas nasales suelen orientar hacia una alergia, mientras que la sensación de sequedad, ardor y la visión borrosa que aparece y desaparece son más compatibles con el ojo seco.

Sin embargo, el especialista advierte que ambos cuadros pueden presentarse al mismo tiempo, por lo que recomienda consultar con un oftalmólogo cuando las molestias persisten.

Qué tratamientos existen

El tratamiento depende de la causa y de la gravedad del cuadro.

Las alternativas incluyen:

Lágrimas artificiales adaptadas a cada paciente.

Medidas para conservar la película lagrimal.

Higiene de párpados con compresas tibias y masajes suaves cuando existe disfunción de las glándulas.

Tapones lagrimales para disminuir el drenaje de las lágrimas.

En casos más complejos, tratamientos con suero autólogo o plasma rico en plaquetas.

Cinco consejos para proteger los ojos del frío

Los especialistas recomiendan incorporar algunos hábitos sencillos para prevenir el ojo seco durante el invierno: