Un fuerte choque generó demoras en la Ruta 151 entre Cipolletti y Cinco Saltos: lo que se sabe del hecho

La Ruta Nacional 151 fue escenario de un fuerte choque que trajo complicaciones en el tránsito normal de una vía clave para la región. El siniestro se registró este martes en el tramo comprendido entre Cipolletti y Cinco Saltos.

Choque en la Ruta 151 y demoras

El martes inició con un tránsito complicado en la Ruta 151. A las demoras habituales de cada mañana por el gran flujo vehicular, se sumó la provocada por un choque entre dos autos.

El impacto fue entre un Ford Focus y un Fiat Cronos. Según informó la Policía a los medios locales, el choque ocurrió cuando uno de los conductores se cruzó de carril para esquivar un pozo; sin embargo, la maniobra no le dio tiempo suficiente para evitar el impacto contra el vehículo que venía de frente.

Tras el hecho, ambos vehículos quedaron detenidos sobre la calzada, lo que obstruyó parcialmente la circulación.

Al lugar arribó personal de la Policía de Río Negro y una ambulancia que asistió a las personas involucradas. Se confirmó que presentaban heridas, pero no corrían riesgo de vida.